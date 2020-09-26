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futebol

Mesmo com surto de Covid-19, Flu descarta pedir adiamento de jogo

Tricolor das Laranjeiras comunica neste sábado que seguirá o conselho técnico, pois tem ao menos 13 atletas aptos a atuarem no duelo com o Coritiba...

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 17:29

LanceNet

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Publicado em 

26 set 2020 às 17:29
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE
A sucessão de testes positivos para Covid-19 em seu elenco não será suficiente para o Fluminense pedir o adiamento do jogo com o Coritiba, previsto para a próxima segunda-feira. A assessoria de imprensa do clube das Laranjeiras informou neste sábado que obedecerá o regulamento do Conselho Técnico da CBF e vai a campo para o confronto válido pela décima-segunda rodada do Campeonato Brasileiro.
A reunião do conselho da entidade máxima do futebol nacional, realizada na última quinta-feira, definiu que o clube que contar com o mínimo de 13 jogadores aptos a atuar, tem condições de ir a campo. O Fluminense frisou, em nota oficial:
"É uma regra da competição definida entre os clubes e que está na regra do campeonato".
O Tricolor das Laranjeiras também rechaçou a hipótese de solicitar o adiamento no STJD:
"O STJD já se manifestou que não se pode adiar o jogo porque a regra foi definida pelos clubes. Dessa forma, o Fluminense entende que neste caso de adiamento de jogo a competência é da justiça desportiva e da CBF".
Calegari, Luccas Claro, Luiz Henrique, Marcos Paulo, Miguel, André, Luan, Martinelli e Nascimento estão infectados com o Covid-19. Todos já estão de quarentena, isolados do restante do grupo.

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