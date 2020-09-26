Mesmo com surto de Covid-19, Flu descarta pedir adiamento de jogo

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

A sucessão de testes positivos para Covid-19 em seu elenco não será suficiente para o Fluminense pedir o adiamento do jogo com o Coritiba, previsto para a próxima segunda-feira. A assessoria de imprensa do clube das Laranjeiras informou neste sábado que obedecerá o regulamento do Conselho Técnico da CBF e vai a campo para o confronto válido pela décima-segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

A reunião do conselho da entidade máxima do futebol nacional, realizada na última quinta-feira, definiu que o clube que contar com o mínimo de 13 jogadores aptos a atuar, tem condições de ir a campo. O Fluminense frisou, em nota oficial:

"É uma regra da competição definida entre os clubes e que está na regra do campeonato".

O Tricolor das Laranjeiras também rechaçou a hipótese de solicitar o adiamento no STJD:

"O STJD já se manifestou que não se pode adiar o jogo porque a regra foi definida pelos clubes. Dessa forma, o Fluminense entende que neste caso de adiamento de jogo a competência é da justiça desportiva e da CBF".