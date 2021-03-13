Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Mesmo com retornos, Fluminense terá time diferente do que venceu 'Flamengo de garotos' em 2020
futebol

Mesmo com retornos, Fluminense terá time diferente do que venceu 'Flamengo de garotos' em 2020

Tricolor não terá nenhum atleta que entrou em campo naquele clássico disponível para a partida deste domingo, no Maracanã, pela terceira rodada do Carioca...

Publicado em 13 de Março de 2021 às 14:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mar 2021 às 14:53
Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O Fluminense iniciou a temporada de 2021 com uma equipe repleta de jovens, mas já neste domingo, no clássico com o Flamengo, às 18h, no Maracanã, terá o retorno de vários atletas experientes. Diferentemente do rival, que, assim como em 2020, jogará o Fla-Flu com um time de garotos. No ano passado, o embate deu um resultado favorável ao Tricolor: 1 a 0, com gol de calcanhar de Nenê. Pouco mais de um ano depois, o time de Roger Machado terá um grupo completamente diferente à disposição.
> Fluminense é o grande há mais tempo sem conquistar o Carioca: relembre as campanhas dos últimos 20 anos
Naquele 29 de janeiro, o Fluminense de Odair Hellmann entrou em campo com Muriel; Gilberto, Digão, Luccas Claro e Egídio; Henrique, Hudson, Yago Felipe; Miguel, Nenê e Matheus Alessandro. Entraram ao longo da partida Dodi, Felippe Cardoso e Lucas Barcelos. Dos atletas disponíveis para a partida deste domingo, Marcos Felipe, Igor Julião, Matheus Ferraz e Nascimento foram opção no banco de reservas.
De quem atuou, Gilberto, Digão, Henrique, Matheus Alessandro, Dodi, Cardoso e Lucas Barcelos nem estão mais no clube. Miguel segue no departamento médico e não estará disponível. O restante dos titulares continua de férias e se reapresenta na próxima segunda-feira, para dar início à preparação para a quarta rodada do Estadual.
Veja a tabela do Campeonato Carioca
O time que deve entrar em campo para a estreia de Roger no comando terá Marcos Felipe, Igor Julião, Frazan, Matheus Ferraz e Danilo Barcellos; Yuri, André, Michel Araújo e Paulo Henrique Ganso; Fernando Pacheco e Caio Paulista. Ou seja, da equipe que vinha sendo comandada por Ailton Ferraz nas duas primeiras partidas (derrotas para Resende e Portuguesa), apenas Frazan, André e Ganso se mantiveram.
Se naquele momento o Fluminense só se confirmava com a melhor campanha do Estadual e ficou invicto, agora o Tricolor busca recuperação. O Flu é o lanterna da Taça Guanabara neste momento e precisa vencer para sonhar com uma vaga na fase final do Carioca.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados