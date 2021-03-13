Mesmo com retornos, Fluminense terá time diferente do que venceu 'Flamengo de garotos' em 2020

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

O Fluminense iniciou a temporada de 2021 com uma equipe repleta de jovens, mas já neste domingo, no clássico com o Flamengo, às 18h, no Maracanã, terá o retorno de vários atletas experientes. Diferentemente do rival, que, assim como em 2020, jogará o Fla-Flu com um time de garotos. No ano passado, o embate deu um resultado favorável ao Tricolor: 1 a 0, com gol de calcanhar de Nenê. Pouco mais de um ano depois, o time de Roger Machado terá um grupo completamente diferente à disposição.

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Naquele 29 de janeiro, o Fluminense de Odair Hellmann entrou em campo com Muriel; Gilberto, Digão, Luccas Claro e Egídio; Henrique, Hudson, Yago Felipe; Miguel, Nenê e Matheus Alessandro. Entraram ao longo da partida Dodi, Felippe Cardoso e Lucas Barcelos. Dos atletas disponíveis para a partida deste domingo, Marcos Felipe, Igor Julião, Matheus Ferraz e Nascimento foram opção no banco de reservas.

De quem atuou, Gilberto, Digão, Henrique, Matheus Alessandro, Dodi, Cardoso e Lucas Barcelos nem estão mais no clube. Miguel segue no departamento médico e não estará disponível. O restante dos titulares continua de férias e se reapresenta na próxima segunda-feira, para dar início à preparação para a quarta rodada do Estadual.

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O time que deve entrar em campo para a estreia de Roger no comando terá Marcos Felipe, Igor Julião, Frazan, Matheus Ferraz e Danilo Barcellos; Yuri, André, Michel Araújo e Paulo Henrique Ganso; Fernando Pacheco e Caio Paulista. Ou seja, da equipe que vinha sendo comandada por Ailton Ferraz nas duas primeiras partidas (derrotas para Resende e Portuguesa), apenas Frazan, André e Ganso se mantiveram.