  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  Mesmo com polêmicas de arbitragem, Botafogo vence o Brasil de Pelotas com gol de Carli
Mesmo com polêmicas de arbitragem, Botafogo vence o Brasil de Pelotas com gol de Carli

Árbitro ignorou dois pênaltis a favor do time de General Severiano e deixou de expulsar Arthur, do Xavante...

Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 20:11

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo fez o dever de casa no Estádio Nilton Santos. Na noite deste domingo, o Alvinegro Carioca venceu o Brasil de Pelotas por 1 a 0, em partida válida pela 18ª rodada da Série B do Brasileirão e encostou no G4 da Série B. No primeiro jogo como titular desde que retornou ao Glorioso, Carli marcou o gol da vitória.
O confronto também foi marcado por polêmicas de arbitragem. Logo no começo do segundo tempo, a arbitragem ignorou dois pênaltis a favor do time de General Severiano e deixou de expulsar o zagueiro Arthur, do Xavante, depois de falta em Diego Gonçalves
O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira contra o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa, às 19h. Já o Brasil de Pelotas joga na próxima quinta-feira, no Bento Freitas, às 21h30. Ambas as partidas são válidas pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
A postura do Brasil de Pelotas no primeiro tempo não foi como o Botafogo esperava. Ao invés de se defender e sair no contra-ataque, o Xavante adiantou as linhas e marcou o Alvinegro Carioca sob pressão. O time gaúcho, inclusive, conseguiu criar boas chances de gol, mas teve dificuldade em conclui-las em gol.
Assim, o Botafogo teve certa dificuldade para impor seu jogo, mas conseguiu criar uma boa chance com Navarro. Depois de bom passe de Chay, o camisa 99, que estava dentro da área, cortou a marcação, ajeitou o corpo e chutou de perna esquerda. Contudo, Denílson apareceu e desviou a bola. Após esse lance, que ocorreu aos 14 minutos, o Alvinegro oscilou um pouco na partida até crescer de produção na reta final do primeiro tempo."O CAPTAIN! MY CAPTAIN"
O Botafogo cresceu de produção na reta final do primeiro tempo e conseguiu furar o bloqueio do Xavante. Depois de uma jogada de escanteio, a bola sobrou para o Oyama no meio campo, que encontrou Pedro Castro na entrada da área. Com a defesa desorganizada, Pedro Castro deu ótimo passe para Navarro, que invadia a área, o centroavante, por sua vez, não foi fominha e tocou rasteiro para Joel Carli balançar as redes do Nilton Santos.
Este foi o primeiro gol de Carli desde que retornou ao Botafogo em março deste ano. Ainda vale ressaltar que foi o primeiro jogo do zagueiro argentino desde sua volta.POLÊMICAS
O Botafogo voltou melhor do que o Brasil de Pelotas e criou boas chances de gol, mas "parou na arbitragem". Logo aos dois minutos, Chay cobrou escanteio, e Pedro Castro foi puxado por Oliveira dentro da área, mas o árbitro deixou o lance seguir.
Quatro minutos depois, Diego Gonçalves foi lançado em profundidade e ficaria cara a cara com o goleiro Matheus Nogueira, mas foi derrubado por Arthur, que era o último homem. Mesmo sendo um lance para expulsão, o zagueiro ficou só com o amarelo.
Aos 12 minutos, depois de cruzamento na área, a bola bateu na mão de Leandro Camilo. Os jogadores reclamaram de pênalti, mas o lance seguiu. Foi o terceiro erro contra o Botafogo num intervalo de dez minutos.SUPERIORIDADE
A superioridade do Botafogo no segundo tempo foi notória. O Brasil de Pelotas sentiu o gol e não conseguiu manter o mesmo ritmo forte da primeira etapa. o primeiro ataque do Xavante na etapa final, inclusive, surgiu numa cobrança de escanteio fechada aos 16 minutos. Na reta final do jogo, o time gaúcho pressionou, criou oportunidades promissoras, mas não conseguiu arrancar o empate.FICHA TÉCNICABotafogo 1 x 0 Brasil de Pelotas
Data-Hora: 15/08/2021, às 18h15Local: Estádio Nilton Santos​Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)Assistentes: Fabio Rogerio Baesteiro (SP) e Vitor Carmona Metestaine (SP)Quarto árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (SP)
Cartões amarelos: Wesley, Arthur e Wesley (BPL)Cartões vermelhos: -Gol: (1-0) (Joel Carli 37'/1ºT)
BOTAFOGO: Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Carli (Gilvan 47'/2ºT) e Hugo; Luís Oyama, Pedro Castro e Marco Antônio (Warley 18'/2ºT); Chay (Matheus Frizzo 47'/2ºT), Diego Gonçalves (Ênio 38'/2ºT) e Rafael Navarro (Rafael Moura 38'/2ºT). Técnico: Enderson Moreira.
BRASIL DE PELOTAS: Matheus Nogueira; Oliveira, Leandro Camilo, Arthur e Paulinho; Denilson (Diego Gomes 29'/2ºT), Kevin e Wesley (Rômulo 29'/2ºT); Renatinho (Gabriel Terra, Intervalo), Júnior Viçosa e Netto. Técnico: Cléber Gaúcho.

