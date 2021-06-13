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futebol

Mesmo com o empate em casa, Mozart Santos elogia a entrega do Cruzeiro contra o Goiás

O treinador crê que o time vai se encaixar no seu esquema de jogo...
LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2021 às 13:52

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 13:52

Apesar de um jogo de futebol fraco e mais um mau resultado, empate em casa com o Goiás, o técnico Mozart Santos elogiou a entrega do Cruzeiro contra os goianos, pois saiu atrás no placar e conseguiu evitar a derrota no Mineirão. Quanto ao futebol praticado, Mozart acredita que o elenco da Raposa vai se encaixar no seu esquema de jogo, com melhora nos próximos jogos. Confira as primeiras impressões do novo treinador do time celeste em sua estreia no vídeo acima. Mozart elogiouforça de vontade da equipe, que saiu atrás no placar, mas conseguiu empatar o jogo diante do Goiás-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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