Mesmo com o avanço do Botafogo, Corinthians ainda não desistiu do técnico Luís Castro

A "novela Luís Castro" ganhou capítulos intrigantes nos últimos dias. O treinador português estava com a situação encaminhada com Corinthians, que já havia acertado as bases salariais com o profissional de 60 anos. Mas Castro também deu resposta positiva para a proposta e projeto apresentado pelo Botafogo, e se aproximou do clube carioca.> GALERIA: Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians

Contudo, segundo apurou o LANCE!, o Timão ainda não desistiu completamente de Luís Castro, mas reconhece que com o clube de General Severiano liderando a corrida pelo lusitano, o desfecho ficou ainda mais difícil.

O grande entrave entre o Time do Povo e o treinador do Al-Duhail, do Qatar, é o o pagamento da multa rescisória do profissional de 60 anos, avaliada em 1,2 milhão de euros (R$ 6,92 milhões, na cotação atual)

Com a possibilidade cada vez menor do clube catari rescindir de forma amigável o vínculo com Luís Castro, bem como a opção da diretoria corintiana em não envolver nenhum parceiro para ajudar no negócio, a única forma para o acordo ser completado é através do pagamento da multa.

E isso não deve ser problema para o Botafogo, tendo em vista que John Textor, americano que está próximo de concretizar a compra de 90% da SAF do Glorioso, está disposto a investir em Luís Castro, nome que acredita ser o ideal para o projeto.

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Luís Castro tem 60 anos, foi um zagueiro que atuou em clubes de pequena expressão em Portugal, entre os anos 70 e 90. Iniciou a sua carreira como treinador logo após encerrar a de jogador.

Durante 10 anos trabalhou na formação de atletas no Porto, onde dirigiu o clube B. Nos últimos anos treinou o Grupo Desportivo de Chaves, Vitória de Guimarães, Shakhtar Donestsk, da Ucrânia, onde foi campeão nacional, e o Al-Duhail.

ENQUANTO ISSO… LÁZARO SEGUE TOCANDO O BARCO

O Corinthians está próximo de completar três semanas sem um treinador, já que Sylvinho foi demitido após a derrota por 2 a 1 para o Santos na Neo Química Arena, no dia 3 de fevereiro.

Desde então, a diretoria afunilou a procura e estabeleceu o desejo por um profissional português. Nomes como Jorge Jesus, Vitor Pereira, Paulo Fonseca e Nuno Espírito Santo entraram em pauta, mas as negociações não evoluíram.

Com essa indefinição, Fernando Lazaro assumiu o comando interino do clube, levando o Corinthians a três vitórias consecutivas, seguido de um empate contra o Botafogo-SP. Lázaro já disse publicamente que não pretende virar o treinador do Time do Povo nesse momento.