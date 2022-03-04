Mesmo com 'insistência de Diego Costa', Corinthians não faz força pelo atacante

O Corinthians não fará força para contratar o atacante Diego Costa, livre no mercado desde que rescindiu com o Atlético-MG, em janeiro.GALERIA > Zagueiro Pablo está deixando a Rússia: veja jogadores brasileiros que atuam no país e duração de contratos

Houve uma nova aproximação do jogador, por meio de alguns intermediários, e até mesmo uma reativação das conversas para que o jogador vestisse a camisa do Timão, mas o estafe do atleta não chegou a uma pedida salarial dentro do interesse corintiano que não insistirá no negócio.

A ausência de prioridade de Diego Costa no primeiro contato do Corinthians, logo após o atleta rescindir com o Galo, pesa na postura corintiana neste momento. Inicialmente, o atacante priorizou o mercado europeu, mas como não encontrou clubes interessados recuou e se abriu para novas conversas com o clube alvinegro.

A única maneira do Corinthians mudar de postura e voltar novamente as suas forças por Diego Costa é caso ele seja visto como o nome ideal para o comando de ataque para o técnico Vítor Pereira.

Durante a sua apresentação nesta sexta-feira (4), o treinador português disse que em breve haverá novidades na busca por um atacante, rechaçando o termo centroavante.

- Todos no mundo querem um centroavante, que faça muitos gols. A diretoria está a trabalhar, estamos a avaliar o que temos, e temos qualidade. Certeza que em breve haverá novidades relativas ao atacante - afirmou Pereira.

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Em seu histórico de trabalho, Vítor costuma, além de contar com camisas nove de ofício, também a atuar com jogadores de ataque com mobilidade, como, por exemplo, Róger Guedes, que vem atuando como referência na posição nos últimos jogos do Corinthians, mais uma questão que faz com que Diego Costa não seja prioridade no clube alvinegro.

Outra questão que interfere diretamente na falta de empolgação do Timão em relação a Diego Costa são os números do atleta. Nas últimas temporadas foram somente 24 gols marcados em 93 partidas, vestindo as camisas do Galo e do Atlético de Madrid, da Espanha. Fora isso, o centroavante tem sido refém de recorrentes lesões.

Uma última questão que pesa para que Diego Costa esteja longe de ser prioridade no Corinthians é que o Grupo Taunsa, potencial parceira corintiana no projeto pelo camisa nove, não se empolga muito pelo jogador. O sonho da empresa é trazer Edinson Cavani ou Luis Suárez, que estão em fim de contrato no Manchester United, da Inglaterra, e Atlético de Madrid, da Espanha, respectivamente.

No entanto, a dupla uruguaia só poderia assinar com o Timão no segundo semestre, o que não interessa ao clube alvinegro, que deseja contar com o reforço no ataque para a disputa da Copa Libertadores.