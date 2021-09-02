Mesmo com dois jogos a menos, Flamengo tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Uma das virtudes do Flamengo na temporada é o poderio ofensivo. Isso, por exemplo, se refletiu na vitória sobre o Santos por 4 a 0, na Vila Belmiro, no último sábado. O Rubro-Negro abriu o placar, "pisou pé no acelerador" e construiu mais um placar elástico. Até aqui, inclusive, o Fla tem o melhor ataque do Brasileirão, com 32 gols marcados.

> ATUAÇÕES: Gabi comanda vitória do Fla sobre o Santos e recebe a maior notaEsse bom desempenho do sistema ofensivo pode ser explicado, também, pelo trabalho do técnico Renato Gaúcho. Desde que o novo treinador chegou à Gávea, foram sete jogos no Campeonato Brasileiro e 20 gols marcados. Isso representa uma média de quase três gols por jogo.

Além disso, fica claro também que, antes da chegada de Renato, o Rubro-Negro tinha 12 gols marcados. Isto mostra que, em apenas sete jogos, o Flamengo de Renato Gaúcho foi responsável por 62,5% de todos os gols marcados pelo time no Brasileirão.

> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro

LISTA DE JOGOS DO FLAMENGO SOB O COMANDO DE RENATO GAÚCHO

Bahia 0x5 Flamengo (12ª rodada do Brasileiro)

Flamengo 5x1 São Paulo (13ª rodada do Brasileiro)

Corinthians 1x3 Flamengo (14ª rodada do Brasileiro)

Flamengo 0x4 Internacional (15ª rodada do Brasileiro)

Flamengo 2x0 Sport (16ª rodada do Brasileiro)

Ceará 1x1 Flamengo (17ª rodada do Brasileiro)

Santos 0x4 Flamengo (18ª rodada do Brasileiro)Ainda vale lembrar que, por conta da Data FIFA, o Flamengo tem dois jogos a menos na competição. Os compromissos contra o Grêmio, em Porto Alegre, e contra o Athletico, em Curitiba, ainda não foram cumpridos.

Dessa forma, dos 20 times que disputam o Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro é o único que tem apenas 16 partidas disputadas. Aliás, isso evidência que o Flamengo já tem uma média de dois gols por jogo na competição.

E esse número de jogos a menos aumentará. A CBF confirmou que o confronto contra o Alético-GO, válido pela 19ª rodada, foi adiado. Mais uma vez, o motivo é a Data FIFA - Gabi, Everton Ribeiro (Brasil), Isla (Chile) e Arrascaeta (Uruguai) foram convocados pelas respectivas seleções e desfalcariam o Fla.

Agora, o Flamengo só volta a campo no dia 12 de setembro, um domingo, contra o Palmeiras. As equipes se enfrentarão no Allianz Parque, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.