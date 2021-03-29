Mesmo com derrota, Fluminense tem representante na seleção da rodada do Carioca

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Mesmo com a derrota por 3 a 2 para o Volta Redonda, em Bacaxá, na última rodada, o Fluminense conseguiu colocar um jogador na seleção da sexta rodada do Campeonato Carioca. A eleição é feita através de votação popular e o escolhido foi o volante Martinelli, titular novamente em seu segundo jogo na temporada.

> Nove meses da reestreia: o que mudou no Fluminense após a paralisação do futebol

Assim, o time é formado por: Jefferson (Resende); Cayo Tenório (Vasco), Bruno Viana (Flamengo), Maurício (Madureira) e Zeca (Vasco); Marco Antônio (Botafogo), Hugo Moura (Flamengo), Martinelli (Fluminense) e Galarza (Vasco); Alef Manga (Volta Redonda) e Vitinho (Flamengo).

- Fico feliz em representar o Fluminense, mas meu objetivo maior é o grupo e nossa vitória - disse Martinelli em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

Confira a tabela do Campeonato Carioca