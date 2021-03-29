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futebol

Mesmo com derrota, Fluminense tem representante na seleção da rodada do Carioca

Martinelli foi titular mais uma vez e foi bem, apesar do resultado ruim do Tricolor; equipe volta a entrar em campo nesta terça-feira...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 15:19

LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2021 às 15:19
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Mesmo com a derrota por 3 a 2 para o Volta Redonda, em Bacaxá, na última rodada, o Fluminense conseguiu colocar um jogador na seleção da sexta rodada do Campeonato Carioca. A eleição é feita através de votação popular e o escolhido foi o volante Martinelli, titular novamente em seu segundo jogo na temporada.
> Nove meses da reestreia: o que mudou no Fluminense após a paralisação do futebol
Assim, o time é formado por: Jefferson (Resende); Cayo Tenório (Vasco), Bruno Viana (Flamengo), Maurício (Madureira) e Zeca (Vasco); Marco Antônio (Botafogo), Hugo Moura (Flamengo), Martinelli (Fluminense) e Galarza (Vasco); Alef Manga (Volta Redonda) e Vitinho (Flamengo).
- Fico feliz em representar o Fluminense, mas meu objetivo maior é o grupo e nossa vitória - disse Martinelli em entrevista coletiva nesta segunda-feira.
Confira a tabela do Campeonato Carioca
Martinelli e o Fluminense voltam a campo nesta terça-feira para o clássico com o Vasco, às 21h35, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O Flu é o quinto colocado do Estadual, com nove pontos.

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