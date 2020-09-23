Mesmo com atraso na logística, Santos mantém treino no Equador antes de duelo pela Libertadores

Crédito: Reprodução/Twitter Santos

Mesmo com os problemas de logística que culminaram no atraso da chegada da delegação do Santos a cidade de Manta, no Equador, o elenco do Peixe realizará uma atividade às 18h (horário de Brasília) no Club Elegole, situado na cidade equatoriana. Na quinta-feira (24), o Alvinegro enfrenta o Delfin, às 23h (Brasília), pela quarta rodada do grupo G da Libertadores.

O grupo santista permaneceu no Rio de Janeiro após o empate em 0 a 0 contra o Botafogo, no último domingo (20), pela 11ª rodada do Brasileirão, realizando um treinamento no CT do Fluminense, na segunda-feira (21), e embarcando rumo ao Equador por volta das 14h. A expectativa era de chegada a Manta entre 23h e 00h, o que veio acontecer apenas às 3h20 - 1h20 horário local.O trabalho desta tarde será o único do Peixe visando o duelo pela competição continental, restando a Cuca se opta por um trabalho técnico, devido o desgaste da viagem, ou encarando uma atividade tática, já que o treinador possui problemas no meio-campo, com a ausência de Alison, que com problemas físicos não viajou.

O treinador santista tem a opção de escalar Jobson pelo setor ou manter Diego Pituca como primeiro volante, como na última partida. Caso opte pela segunda opção, Cuca terá que pensar em opções para a composição do meio-campo, podendo repetir a escalação de Jean Mota, como no último jogo, ou retornar a trabalhar com Arthur Gomes, que supriu a ausência de Soteldo, no ataque, contra o Alvinegro Carioca. Arthur foi utilizado no meio-campo nas partidas contra Ceará e Altético-MG, pelo Brasileirão.