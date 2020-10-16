Mesmo após quadro hipertensivo, Rollo não se afastará da presidência do Santos; entenda

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O presidente em exercício do Santos, Orlando Rollo, não se afastará do seu cargo como presidente do clube. O mandatário santista foi internado nesta quinta-feira (15), após quadro hipertensivo.

Em nota oficial publicada logo após Rollo passar mal, o Peixe mencionou a necessidade do seu mandatário ficar cinco dias de repouso, o que não significa que o representante máximo do Alvinegro pedirá licença do cargo nesse período. Em contato com o LANCE!, Carlo Alba, médico que atendeu Orlando Rollo, explicou a condição do presidente santista e afirmou não haver necessidade médica para que o mandatário do Peixe se ausente do cargo, mas alertou sobre a necessidade em “abaixar a pressão”.

– O presidente Rollo é santista, está vivendo intensamente esses dias de mandato. Não tem dormido, tem comido mal. É um apaixonado e tem vivido na pele os problemas do Santos. Não precisa se afastar, mas necessita de acompanhamento e ser medicado nesses dias. Ele só não pode abdicar da saúde, porque senão nada vai importar – disse Alba à reportagem.