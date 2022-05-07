Mesmo após declaração de Cavani, Botafogo não retoma conversas com uruguaio e foca em Zahavi

John Textor quer um nome de peso para reforçar o Botafogo em 2022. Eran Zahavi é a possibilidade real disso acontecer, mas o clube já esteve atrás de Edinson Cavani. Recentemente, o atacante do Manchester United afirmou que se vê atuando na América do Sul em um futuro próximo.+ Confira a tabela da Série A

- Quando assisto pela televisão um jogo da Libertadores, quando vejo um clássico da América do Sul, fico arrepiado, adoro assistir, adoro sentir. Imagino se um dia sou eu ali, jogando. Não é um futuro distante, pode acontecer porque não subestimo nada no futebol. Muito menos hoje, que se trabalha tanto, é muito equilibrado. Se observamos a final entre Palmeiras e Chelsea, foram jogos equilibrados, competitivos. Por isso eu não subestimo nada no futebol. Eu gosto e sou apaixonado pelo futebol como um todo, não por uma liga - afirmou no programa Bola da Vez, da ESPN.

A declaração, contudo, não animou a cúpula do Glorioso. John Textor chegou a conversar e enviar uma proposta concreta para o uruguaio. Havia até mesmo confiança que ele poderia ser a “grande estrela” do projeto da SAF do Botafogo.

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A questão é que, após alguns contatos iniciais e a primeira proposta oficial, Cavani nunca respondeu. John Textor nunca recebeu uma contraproposta ou um número para o clube poder tentar chegar a um “meio caminho” com o atleta da seleção uruguaia.O nome de Eran Zahavi surgiu mais ou menos ao mesmo tempo que a situação de Cavani. Hoje, o Botafogo vê com otimismo um possível desfecho positivo na negociação. O clube fez uma nova proposta pelo israelense na semana passada e se aproximou dos números que ele pediu.

Cavani, portanto, é “página virada”. O foco de John Textor para trazer a contratação de peso é Eran Zahavi.