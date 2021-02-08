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futebol

Mesmo 100%, Renyer ainda não ganha espaço com Cuca no Santos

Atacante voltou aos gramados na partida contra o Atlético-MG após dez meses de recuperação de cirurgia, mas não foi relacionado para os últimos três jogos...
LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 17:26

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 17:26

Crédito: Ivan Storti/SantosFC
Mesmo depois de retornar de lesão, o atacante Renyer ainda não tem sido muito aproveitado pelo técnico Cuca nos jogos do Santos. O Menino da Vila esteve em campo somente no duelo diante do Atlético Mineiro, quando a maior parte dos titulares sequer viajou para a partida, dez meses após passar por uma cirurgia no joelho.
>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroDepois disso, o Santos já disputou três partidas: a final da Libertadores contra o Palmeiras, e dois jogos do Campeonato Brasileiro, diante de Grêmio e Atlético Goianiense. Renyer sequer foi relacionado para os jogos, o que gerou dúvida sobre suas condições físicas.Pessoas ligadas ao atacante garantem que ele está pronto para jogar e a não utilização é opção do técnico Cuca. Mesmo quando não teve Marinho e Soteldo, o treinador não levou Renyer. As opções de lado de campo tem sido Lucas Braga, Arthur Gomes, Tailson e Ângelo.
O Menino da Vila, de 17 anos, sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito (LCA) ainda no começo de março, enquanto treinava pela Seleção Brasileira sub-17. Ele ficou 10 meses afastado.

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