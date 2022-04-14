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futebol

Meses antes de deixar o Fluminense, Luiz Henrique completa 100 jogos

Atacante entrou no segundo tempo da derrota para o Junior Barranquilla na Sul-Americana; jovem deve sair em julho...

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 15:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 abr 2022 às 15:22
A noite do Fluminense foi para se esquecer após a derrota por 3 a 0 para o Junior Barranquilla (COL) na última quarta-feira. Um jogador que sempre precisará lembrar desta data, porém, é o atacante Luiz Henrique, que completou 100 jogos com a camisa do tricolor. Ele entrou após o intervalo no Estádio Metropolitano e ajudou a dar alguma dinâmica ao time em partida terrível coletivamente. + ATUAÇÕES: Fluminense falha na defesa e cria pouco no ataque em derrota na Sul-Americana; veja as notas
Luiz Henrique vive a contagem regressiva para se transferir para a Europa no meio do ano. Ele foi vendido ao Real Betis, da Espanha, por um valor que pode chegar até 13 milhões de euros (cerca de R$ 65,5 milhões na cotação atual), sendo 9 milhões fixos e 4 milhões em bônus.
Depois de retornar de uma lesão sofrida no primeiro jogo contra o Olimpia (PAR), o jovem criado em Xerém ainda não conseguiu reencontrar as boas atuações. Ele jogou no sacrifício na eliminação na Libertadores e acabou desfalcando o Flu nas semifinais diante do Botafogo e no primeiro jogo da final contra o Flamengo para se recuperar. Após o título do Carioca, Luiz Henrique já falou em tom de despedida.
– Este momento vai ficar na minha memória. Agradeço tudo que passei no Fluminense, o clube que me formou desde os 10, 11 anos. Só tenho a agradecer e comemorar o título. No meio do ano vai ser um momento muito triste pra mim, mas vai servir para minha formação. Dentro de campo, aprendi a sempre lutar – declarou à "TV Record" ainda no gramado do Maracanã.
Dentre os atletas formados em Xerém que deixaram o Flu recentemente, inclusive, Luiz Henrique é o que mais tempo ficou no clube. João Pedro e Marcos Paulo, por exemplo, são também da chamada "Geração de Ouro" e saíram após 37 e 79 partidas, respectivamente. Desde a lesão, o atacante ainda não recuperou a vaga de titular, mas vem sendo utilizado no segundo tempo.
Crédito: LuizHenriqueentrounosegundotempodaderrotadoFluminense(Foto:MailsonSantana/FluminenseFC

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