'Merecíamos no mínimo um empate', avalia Mozart após revés para o Remo em Belém

Atuação ruim e sem nenhuma força ofensiva e marcação frouxa parecem ter virado sinônimos de jogos do Cruzeiro, que foi derrotado mais uma vez, desta vez pelo Remo por 1 a 0, com um golaço de Victor Andrade para o time paraense, nesta terça-feira, 20 de julho, em Belém.

Para o técnico Mozart Santos, o Cruzeiro merecia pelo menos um empate diante do time paraense. Confira sua análise do jogo no vídeo acima. O Cruzeiro não vence há seis jogos na Série B, estacionou nos 11 pontos, ocupando a 16ª colocação, podendo chegar ao fim da rodada na zona do rebaixamento.

Próximos jogos​A Raposa encara o Vila Nova-GO no sábado, 24 de julho, às 16h30, em Goiânia. O Remo terá pela frente o Londrina na sexta-feira, 23, às 18h, no Estádio do Café.