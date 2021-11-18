Mercado pede Inter mais agressivo como visitante

Na Arena Pantanal, o Internacional foi derrotado pelo Cuiabá e perdeu mais uma chance de entrar na zona de classificação da Libertadores.

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Na saída de campo, o zagueiro Gabriel Mercado cobrou uma postura mais agressiva do time dentro de campo.

‘Acho que como time grande, precisamos ter responsabilidade e jogar o tempo todo no campo deles. É a forma de ganhar o jogo. Hoje deixamos passar mais uma oportunidade. São cinco finais e ainda estamos para atingir o objetivo’, declarou ao SporTV.

Com outro revés fora do Beira-Rio, o Internacional fica na 7ª colocação do Brasileirão, com 47 pontos.