Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Mercado pede Inter mais agressivo como visitante

Defensor do Colorado não gostou da postura dos companheiros na Arena Pantanal...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 nov 2021 às 10:07

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 10:07

Na Arena Pantanal, o Internacional foi derrotado pelo Cuiabá e perdeu mais uma chance de entrar na zona de classificação da Libertadores.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Na saída de campo, o zagueiro Gabriel Mercado cobrou uma postura mais agressiva do time dentro de campo.
‘Acho que como time grande, precisamos ter responsabilidade e jogar o tempo todo no campo deles. É a forma de ganhar o jogo. Hoje deixamos passar mais uma oportunidade. São cinco finais e ainda estamos para atingir o objetivo’, declarou ao SporTV.
Com outro revés fora do Beira-Rio, o Internacional fica na 7ª colocação do Brasileirão, com 47 pontos.
Crédito: Foto:AssComDourado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados