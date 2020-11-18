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Menos dois: Tiago Reis e Ulisses são diagnosticados com Covid-19 e desfalcam o Vasco contra o Fortaleza

Dupla se junta a outros cinco jogadores atualmente infectados com o novo coronavírus e que, assim, não podem participar do jogo desta quinta-feira...
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Publicado em 

18 nov 2020 às 16:59

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 16:59

Crédito: Tiago Reis fez um gol importante, recentemente, pela Copa Sul-Americana (MAURO PIMENTEL / AFP
O Vasco tem mais dois desfalques, e por Covid-19, para o jogo contra o Fortaleza, nesta quinta-feira: o zagueiro Ulisses e o centroavante Tiago Reis foram diagnosticados com o novo coronavírus e, desta forma, vão precisar cumprir o isolamento domiciliar. A informação foi publicada pelo site "Ge" e confirmada pelo LANCE!.Ulisses e Tiago se juntam a Miranda, Leandro Castan, Fellipe Bastos, Carlinhos e Ribamar, atualmente infectados e fora do duelo deste meio de semana. Bastos foi diagnosticado em Recife (PE), onde o Vasco disputou a partida do último final de semana, contra o Sport. Os demais contraíram na semana passada.
Deste modo, o elenco cruz-maltino já soma 38 casos de Covid-19. Isso fora demais integrantes da comissão técnica, do departamento de futebol e do clube como um todo.

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