Menos dois: Tiago Reis e Ulisses são diagnosticados com Covid-19 e desfalcam o Vasco contra o Fortaleza

O Vasco tem mais dois desfalques, e por Covid-19, para o jogo contra o Fortaleza, nesta quinta-feira: o zagueiro Ulisses e o centroavante Tiago Reis foram diagnosticados com o novo coronavírus e, desta forma, vão precisar cumprir o isolamento domiciliar. A informação foi publicada pelo site "Ge" e confirmada pelo LANCE!.Ulisses e Tiago se juntam a Miranda, Leandro Castan, Fellipe Bastos, Carlinhos e Ribamar, atualmente infectados e fora do duelo deste meio de semana. Bastos foi diagnosticado em Recife (PE), onde o Vasco disputou a partida do último final de semana, contra o Sport. Os demais contraíram na semana passada.