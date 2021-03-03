Meninos da Vila não seguram vantagem, e Santos fica no empate com a Ferroviária

Em duelo válido pela 2ª rodada do Campeonato Paulista, Santos e Ferroviária empataram por 1 a 1 na Vila Belmiro. Sabino abriu o placar, e Felipe Marques igualou na segunda etapa. Com o resultado, o Peixe chega aos dois pontos e ainda não venceu no Paulistão. Os comandados de Pintado somam quatro pontos no Grupo B do torneio.
Na próxima rodada, o técnico Ariel Holan irá fazer sua estreia no comando técnico do Peixe, no clássico contra o São Paulo, sábado (6), às 19h, no Morumbi. A equipe de Araraquara recebe o Botafogo SA na segunda-feira (8), às 20h.
COMEÇO MORNO NA VILA
O Santos começou a partida controlando a posse de bola, mas tendo dificuldades em acertar o último passe nas jogadas de ataque. A Ferroviária alternava momentos de pressão, e buscava seus jogadores mais criativos, Renato Cajá e Vinícius Zanocelo.
O camisa 7 da equipe visitante teve a primeira boa chance. Na entrada da área, ele bateu cruzado. A bola desviou na marcação, e Vladimir se esticou para dar um tapinha na bola e realizar boa defesa.
PEIXE PUNE NA BOLA AÉREA
O Peixe passou a insistir nas bolas aéreas e começou a chegar com perigo. Alex, de cabeça, e Ivonei, em tentativa de gol olímpico, ficaram perto de inaugurar o marcador. O gol, que parecia maduro, saiu nos minutos seguintes.
Aos 29 da etapa inicial, Ivonei cobrou falta e Sabino se antecipou para abrir o placar na Vila Belmiro. Com 24 anos, Sabino voltou de empréstimo do Coritiba e, em sua estreia como profissional do Santos, balançou as redes. O árbitro de vídeo analisou e validou o gol.
ZAGA SANTISTA SEGURA O TIME ANTES DO INTERVALO
Com o gol sofrido, os visitantes pressionaram os mandantes nos minutos finais da primeira etapa. Vladimir saiu errado e Bruno Mezenga ficou perto de igualar o marcador, mas Sabino apareceu e afastou o perigo.
A Locomotiva terminou o primeiro tempo com apenas uma chance real de gol, mas pouco sofreu na defesa.
PRESSÃO DA LOCOMOTIVA
A Ferroviária começou o segundo tempo na mesma intensidade do final da primeira etapa, pressionando a saída de bola do Santos. Meritão antecipou cruzamento na primeira trave e a bola passou ao lado da trave de Vladimir.
O Santos por outro lado seguia com problemas na troca de passes e não conseguia causar problemas ao adversário.
PINTADO MUDA BEM E FERROVIÁRIA EMPATA
Buscando o empate, Pintado colocou Yuri, Rogério e Everton. As mudanças surtiram efeito e a Locomotiva chegou com perigo. Aos 14, Everton dominou no peito e tocou para Rogério. Ele devolveu para Everton, acertou bonito chute de primeira, mas a bola foi para fora.
Seis minutos depois, veio o empate. Na boa troca de passes dos visitantes, Renato Cajá, com toque de letra, achou Felipe Marques. Com a direita, ele chutou no contrapé de Vladimir e igualar a partida.
Com o gol, a Ferroviária passou a ser mais ofensiva, enquanto o Peixe, mesmo com as alterações, seguia sem conseguir finalizar e a partida terminou 1 a 1.
FICHA TÉCNICASantos 1 x 1 Ferroviária
Data e hora: 3 de março de 2021, às 17hEstádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Raphael ClausAssistentes: Daniel Luiz Marques e Leonardo Tadeu PedroVAR: Marcio Henrique de Gois
Gols: Sabino (SAN) (29'/1T) - (1-0) e Felipe Marques (FER) (20'/2T) - (1-1)
Cartões Amarelos: Santos - Vinícius Balieiro (45'/1T) / Ferroviária - Vinícius Zanocelo (3'/2T) e Bruno Mezenga (33'/2T)
SANTOSVladimir, Vinícius Balieiro, Sabino, Alex e Wagner Leonardo (Bruno Marques, 13'/2T); Ivonei (Lucas Lourenço, 23'/2T), Kevin Matheus e Taílson (Jhonnathan, 23'/2T); Ângelo, Allanzinho (Fernandinho, 23'/2T) e Arthur Gomes (Guilherme Nunes, 23'/2T). Técnico: Marcelo Fernandes
FERROVIÁRIASaulo, Diogo Mateus, Matheus Salustiano, Xandão e Arthur; Higor Meritão, Zanocello (Rogério, 1'/2T) e Renato Cajá (Anderson Rosa, 29'/2T); Hygor (Yuri, 1'/2T), Bruno Mezenga (Everton 10'/2T) e Felipe Marques. Técnico: Pintado