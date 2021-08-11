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futebol

Meninos da Colina: Vasco vence o Macaé pela Taça Guanabara Sub-20

Com gols de Marlon Santos, Tavares e Marcelinho, Cruz-Maltino passou com tranquilidade pelo adversário alvianil e assumiu a segunda colocação da competição estadual...

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 13:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 ago 2021 às 13:40
Crédito: Matheus Lima/Vasco
Em jogo adiado da 8ª rodada da Taça Guanabara Sub-20, o Vasco derrotou o Macaé por 3 a 0 na manhã desta quarta-feira no Marrentão. Os gols do triunfo cruz-maltino foram marcados por Marlon Santos, Tavares e Marcelinho. Com o resultado, os Meninos da Colina somam 22 pontos e assumiram a segunda colocação da competição estadual.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro A equipe Sub-20 do Vasco volta a campo na próxima sexta-feira contra o Flamengo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 15h, na Gávea. time dirigido por Alexandre Gomes está na oitava colocação após duas derrotas consecutivas. Pela última rodada da Taça Guanabara, o time enfrenta o Resende, dia 18, às 15h, no CT Artsul.
+ ATUAÇÕES: Léo Jabá se destaca e marca o gol da vitória do Vasco contra o Vila Nova em São Januário
Diante do Macaé, o Gigante da Colina impôs o seu ritmo de jogo e os novos contratados Marcelinho e Tavares se destacaram com um gol cada. O primeiro gol aconteceu aos 18 em boa jogada de Tavares que deixou Marlon Santos em condições de invadir a área e finalizar no fundo da meta da equipe alvianil.
No fim do primeiro tempo, Marlon Santos carregou a bola e tocou para Tavares que de um toque de categoria e deslocou o goleiro para fazer 2 a 0 para o Cruz-Maltino.
+ Ironia do destino: vitória que colocou o Vasco no G4 da Série B teve a atuação mais pobre da Era Lisca
Na volta do intervalo, o Vasco pressionou e teve algumas oportunidades de ampliar o placar. Em uma delas, Felipe Evangelista tocou Marcelinho pela direita, que cruzou na área. Por muito pouco, Léo Guerra não empurrou para o fundo das redes. No fim, Marcelinho fez boa jogada pela esquerda e foi derrubado na área. O próprio jogador foi para a cobrança do pênalti e sacramentou a vitória do Vasco.

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