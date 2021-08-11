Meninos da Colina: Vasco vence o Macaé pela Taça Guanabara Sub-20

Crédito: Matheus Lima/Vasco

Em jogo adiado da 8ª rodada da Taça Guanabara Sub-20, o Vasco derrotou o Macaé por 3 a 0 na manhã desta quarta-feira no Marrentão. Os gols do triunfo cruz-maltino foram marcados por Marlon Santos, Tavares e Marcelinho. Com o resultado, os Meninos da Colina somam 22 pontos e assumiram a segunda colocação da competição estadual.

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Diante do Macaé, o Gigante da Colina impôs o seu ritmo de jogo e os novos contratados Marcelinho e Tavares se destacaram com um gol cada. O primeiro gol aconteceu aos 18 em boa jogada de Tavares que deixou Marlon Santos em condições de invadir a área e finalizar no fundo da meta da equipe alvianil.

No fim do primeiro tempo, Marlon Santos carregou a bola e tocou para Tavares que de um toque de categoria e deslocou o goleiro para fazer 2 a 0 para o Cruz-Maltino.

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