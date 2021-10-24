futebol

Meninos da Colina: Vasco vence o Macaé pela Taça Guanabara Sub-15

Base venceu na última rodada por 3 a 0 e garantiu o sexto lugar na classificação geral. O adversário da próxima fase será o Flamengo, com local e horários a serem definidos...

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 23:20

Crédito: Reprodução / Vasco TV
O Vasco venceu o Macaé por 3 a 0 pela 11ª rodada da Taça Guanabara Sub-15. Kauan Kelvin, Lucas Oliveira e Williver marcaram os gols Cruz-maltino. Com o triunfo, o time garantiu o sexto lugar na classificação geral e terá como adversário nas quartas: o rival, Flamengo. Horários e data ainda serão definidos pela Ferj.No começo da partida, os Meninos da Colina foram em busca da vitória e logo aos 2 minutos abriram o placar. Kauan Kelvin recebeu nas costas da defesa, driblou o goleiro e fez o gol. Em outra boa trama vascaína, Louback limpou toda a defesa e bateu no canto, rente à trave do arqueiro alvianil.
Na segunda etapa, Williver fez boa jogada pela esquerda e tocou para Lucas ampliar o placar. Minutos depois, o atacante tocou para Ryan, que encontrou Williver na área, só para escorar e correr para o abraço. No fim, Louback ainda teve a chance de ampliar, a bola passou perto e por pouco não entrou.
O Vasco entrou em campo com a seguinte escalação: Phillipe Gabriel, Yuri (Williver), Anderson, Wanyson e Luís Fellipe; Lucas Ferreira (Leonnan), Alexandre (João Vitor) e Gustavo (Guilherme Pires); Kauan Kelvin (Rayan), Paulo Roberto (Lucas Oliveira) e Louback – Técnico: Douglas Coelho

