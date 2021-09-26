Meninos da Colina: Vasco vence o Fortaleza pelo Brasileirão Sub-20

Crédito: Karim Georges / Fortaleza EC

A equipe sub-20 do Vasco conquistou mais uma vitória sobre um cearense pela 17ª rodada Campeonato Brasileiro da categoria. Após vencer o Ceará na semana passada, dessa vez a vítima foi o Fortaleza por 2 a 0, no CT Ribamar Bezerra. Os gols dos Meninos da Colina foram marcados por Marcos Dias e Caio Eduardo. Desde o início, o Cruz-Maltino comandou as ações e teve mais volume de jogo. Na primeira chegada da equipe carioca, Marlon Gomes encontrou Marcos Dias na área, mas o atacante emendou por cima da meta do goleiro tricolor. O primeiro gol saiu aos 30 minuto, quando Saulo cruzou na área e Marcos Dias cabeceou. O goleiro chegou a espalmar, mas no rebote, o camisa 11 marcou.

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Na volta do intervalo, o Vasco seguiu em busca do segundo gol e novamente Marcos Dias apareceu levando perigo ao gol adversário. O atacante recebeu na área e finalizou logo aos 30 segundos. Em outra boa investida, Saulo cobrou escanteio e Andrey cabeceou por cima.

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Os comandados do técnico Igor Guerra levaram perigo ao gol tricolor novamente. Erick Marcus tocou para Andrey na esquerda, que devolveu, mas o arqueiro do Fortaleza impediu o segundo gol. No fim, duas boas chances para o time carioca. Na primeira, Menezes cobrou falta e levou perigo. A segunda, por sua vez, sacramentou mais uma vitória dos Meninos da Colina. Em cobrança de pênalti, Caio Eduardo ampliou os 50 minutos.

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