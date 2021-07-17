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Meninos da Colina: Vasco vence o Bangu e garante classificação para a final da Copa Rio Sub-17

Os gols do triunfo foram marcados pelo atacante Renan (2) e pelo meia Guga Maia. O Cruz-Maltino aguarda o adversário da final, que saíra do duelo entre Fluminense e Flamengo...

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 14:37

LanceNet

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Publicado em 

17 jul 2021 às 14:37
Crédito: Vitor Brügger/Vasco
Os Meninos da Colina seguem dando show em várias categorias. Na manhã deste sábado, o Vasco derrotou o Bangu por 3 a 0 e garantiu classificação para a final da Copa Rio Sub-17. Os gols do triunfo foram marcados pelo atacante Renan (2) e pelo meia Guga Maia. O Cruz-Maltino aguarda o adversário da final, que saíra do duelo entre Fluminense e Flamengo.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Durante a partida, o Vasco buscou o ataque desde o primeiro minutos e Gabriel Sá fez uma bonita jogada pela esquerda e chutou de fora da área levando muito perigo à meta alvirrubra. Em outro momento, André cruzou e Renan cabeceou e obrigou o goleiro do Bangu a fazer uma ótima defesa.
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Na volta do intervalo, os Meninos da Colina tentaram tirar o zero de placar e conseguiram. No primeiro minuto de jogo, João Wesley recebeu e tocou para Renan que acertou o ângulo e abriu o placar. Logo em seguida, Renan balançou a rede novamente e ampliou o marcador.
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Por fim, aos 40 da segunda etapa, Vitor Augusto fez uma linda jogada e ao invadir a área acabou sendo desarmado. Porém, a bola sobrou para Guga Maia, que colocou a bola no fundo da rede e sacramentou a classificação do Vasco para a final da Copa Rio Sub-17.

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