Meninos da Colina: Vasco vence o Bangu e garante classificação para a final da Copa Rio Sub-17

Crédito: Vitor Brügger/Vasco

Os Meninos da Colina seguem dando show em várias categorias. Na manhã deste sábado, o Vasco derrotou o Bangu por 3 a 0 e garantiu classificação para a final da Copa Rio Sub-17. Os gols do triunfo foram marcados pelo atacante Renan (2) e pelo meia Guga Maia. O Cruz-Maltino aguarda o adversário da final, que saíra do duelo entre Fluminense e Flamengo.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Durante a partida, o Vasco buscou o ataque desde o primeiro minutos e Gabriel Sá fez uma bonita jogada pela esquerda e chutou de fora da área levando muito perigo à meta alvirrubra. Em outro momento, André cruzou e Renan cabeceou e obrigou o goleiro do Bangu a fazer uma ótima defesa.

+ Cano já é o segundo! Veja a lista dos maiores artilheiros estrangeiros do Vasco

Na volta do intervalo, os Meninos da Colina tentaram tirar o zero de placar e conseguiram. No primeiro minuto de jogo, João Wesley recebeu e tocou para Renan que acertou o ângulo e abriu o placar. Logo em seguida, Renan balançou a rede novamente e ampliou o marcador.

+ Líder, invicto e dominante: conheça as características do Náutico e saiba e como o Vasco pode tentar pará-lo