Meninos da Colina: Vasco vence o Audax Rio e segue como líder invicto da Taça Guanabara Sub-20

A equipe Sub-20 do Vasco bateu o Audax Rio por 2 a 0, na manhã desta sexta-feira, em Moça Bonita. Com o triunfo, os Meninos da Colina seguem isolados na liderança de maneira invicta (seis vitórias e dois empates) da Taça Guanabara. Os gols da partida foram marcados pelo atacante Eguinaldo.Com os dois gols marcados nesta sexta, o atacante briga pela artilharia com Matheusão, do Flamengo. Até o momento, ele estufou a rede em sete oportunidades, enquanto o rubro-negro tem oito. Contra o Audax Rio, Eguinaldo marcou aos 37 do primeiro tempo e aos 40 da segunda etapa.

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O Vasco entrou em campo com a seguinte escalação: Patrick, Pedro Lucas, Victão e Pimentel; Paulinho, Ray, Marlon Gomes e Julião; Léo Guerra, Erick Marcus e Eguinaldo – Técnico: Igor Guerra.

Na próxima rodada, o Cruz-Maltino encara o Volta Redonda, dia 21, no sábado, às 15h, no Estádio Nivaldo Pereira. O time da cidade do aço ocupa atualmente a segunda colocação com 14 pontos, seis a menos que a equipe da Colina, porém com um jogo a menos.

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Restam apenas três rodadas para o fim da Taça Guanabara. Além de enfrentar o Volta Redonda, o Vasco terá pela frente duelo contra Boavista e Bangu.