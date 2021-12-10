Meninos da Colina: Vasco renova contrato com o goleiro Cadu, da equipe sub-20, até 2024

O Vasco assinou, na manhã desta sexta-feira, a a renovação de contrato com o goleiro Cadu, da equipe sub-20, até dezembro de 2024. O acordo faz parte do trabalho do Departamento de Futebol de Base do clube, que pretende valorizar e renovar com os jovens talentos. O arqueiro está no Gigante da Colina desde 2012 e conquistou os títulos do Carioca, da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil na última temporada, com a categoria Sub-20. Na época em que Carlos Brazil esteve à frente da gerência da base cruz-maltina. O profissional retornou o clube, mas dessa vez no departamento de futebol profissional.

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Na decisão da Supercopa, o goleiro vascaíno pegou o pênalti que garantiu o troféu para os Meninos da Colina. Cadu também soma passagens pelas seleções brasileiras de base.

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Além dele, o Vasco também renovou o contrato do atacante Marcos dias, de 20 anos. O jogador foi o artilheiro da categoria com 14 gols em 2021 e assinou acordo para permanecer no clube até dezembro de 2023. Ambos estarão presentes na Copinha, que será realizada entre 2 e 25 de janeiro. Após o hiato de um ano devido à pandemia, o torneio volta em 2022.