Meninos da Colina: Vasco goleia o Fortaleza e se classifica para as quartas do Brasileiro Sub-17

Crédito: Vasco goleou o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro Sub-17 (João Pedro Isidro / Vasco

A equipe sub-17 do Vasco goleou o Fortaleza por 4 a 0, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. Os gols da partida foram marcados por Paixão, Gabriel Silva, Erick Marcus e Paulinho. Com o triunfo, o time carioca garantiu a vaga antecipada para as quartas de final da competição nacional.

> Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Desde o início da partida, os Meninos da Colina buscaram o ataque e incomodaram a defesa adversária. O primeiro gol do Cruz-Maltino aconteceu aos 31 após boa jogada de GB pela esquerda. Na área, Paixão chegou batendo de primeira, e no rebote abriu o placar. Dez minutos depois, Erick Marcus dominou, cortou para o meio de deu um belo passe para Gabriel Silva, que ampliou o marcador.

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Na etapa final, Pereira fez uma boa jogada pela direita e cruzou na área. Erick Marcus dominou no peito e bateu para marcar o terceiro para o time da Cruz de Malta. Aos 46, o Vasco ainda teve tempo para transformar a vitória em goleada com Paulinho. jogador recebeu na área e bateu de pé esquerdo.