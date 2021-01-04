Meninos da Colina: Vasco conquista título inédito da Copa do Brasil sub-20 e destaca a força da sua base

Um dos maiores orgulhos da torcida vascaína é a fábrica de talentos que compõem a base do clube e já rendeu muitas alegrias ao longo da centenária história do Cruz-Maltino, Na noite deste domingo, os Meninos da Colina fizeram história ao conquistar de maneira inédita a Copa do Brasil sub-20 ao empatar com o Bahia em São Januário.
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No partida decisiva, o que se viu foi um Vasco extremamente qualificado, com um meio-campo forte e com boa leitura de jogo. Nomes como MT, Gabriel Pec, Caio Lopes, Laranjeira, Riquelme e Matías Galarza prometem render bons frutos ao clube e podem ter oportunidade no time de Vanderlei Luxemburgo. O experiente treinador lançou Talles Magno em 2019 e costuma aproveitar bem os meninos da base.
Atualmente, a seleção brasileira comandada pelo técnico Tite tem tido a constante presença de três jogadores formados na base do Gigante da Colina: Philippe Coutinho, Allan e Douglas Luiz, Nomes que servem de inspiração para a nova safra, que carrega a Cruz de Malta no peito.
Confira os resultados dos últimos três anos do sub-20 do Vasco
2018 - Taça Rio (finalista) e Campeonato Carioca (finalista);
2019 - Copa São Paulo (finalista), Taça Guanabara (finalista), Taça Rio (campeão), Campeonato Carioca (finalista), Torneio OPG (finalista), Copa RS (finalista), Copa do Brasil (semifinalista) e Campeonato Brasileiro (semifinalista, após melhor campanha na fase de classificação);
2020 - Copa São Paulo (quartas de final), Taça Guanabara (campeão invicto), Campeonato Carioca (campeão) e Copa do Brasil (campeão). Algumas estrelas do título inédito do Vasco sub-20
Caio LopesResponsável pelas transições ofensivas e por um jogo mais dinâmico, o meio-campista é um dos maiores talentos da base vascaína atualmente. Considerado por muitos como o principal nome do time sub-20, o jogador tem ótima técnica, com a capacidade de deixar os atacantes em condições de finalizar com passes verticais e em profundidade.
Gabriel PecÉ o atleta do sub-20 que mais teve oportunidade no profissional e já demostrou bastante qualidade para ajudar o Gigante da Colina no futuro. Meia armador, chega muito bem na área e tem desequilibrado ao marcar muitos gols. Vale destacar que o jovem foi utilizado por Vanderlei Luxemburgo em 2019 e com o retorno do treinador à equipe profissional, seu nome pode pintar nos últimos 12 jogos do clube no Brasileirão.
RiquelmeO lateral-esquerdo, de apenas 18 anos, se espelha no ídolo Felipe para se firmar no profissional do Vasco. Com passagens pelas seleções brasileiras de base ao lado de Bruno Gomes e Talles Magno, é um jovem muito promissor e já treinou entre os profissionais. É uma das maiores esperanças da torcida para uma posição bastante questionada no último ano.
MTCom apenas 19 anos, o jogador é versátil e pode atuar tanto na faixa do meio-campo, quanto no ataque. Antes de ingressar na base do Vasco, ele se destacou no Volta Redonda e tem boa chegada na área e finalização. Foi autor de um dos gols da vitória da equipe sobre o Bahia no jogo de ida da decisão, em Pituaçu.
João LaranjeiraArtilheiro do time na Copa do Brasil sub-20 com quatro gols, o centroavante disputou a sua última partida pela categoria, pois estourou a idade e deve estar à disposição dos profissionais em busca de uma oportunidade. Bom finalizador, é um atleta voluntarioso e já atuou em várias posições na base do Vasco. Além disso, é um jogador que ajuda bastante pressionando a saída da defesa adversária e tem sido o homem de referência na área da equipe campeã.
Matías GalarzaO jovem paraguaio foi revelado nas divisões de base do Olímpia e fez um grande campeonato com a camisa cruz-maltina. Responsável pelas transições ofensivas, o meio-campista sabe explorar bem os espaços e dar mais dinâmica ao time. Foi o autor do segundo gol do Vasco na final contra o Bahia neste domingo, vindo de trás e aproveitando o vacilo da defesa adversária e mostrando ter boa leitura de jogo.
Caio EduardoMeia de origem, o jovem atuou na lateral-esquerda durante a campanha da Copa do Brasil sub-20. Na decisão deste domingo, o atleta entrou no fim e decidiu ao fazer o gol do título inédito do Vasco. Na jogada decisiva, mostrou explosão e velocidade chegando bem na área para finalizar com segurança.
WevertonO jovem volante entrou no fim da decisão deste domingo e é outro bom nome que pode ter oportunidade no time de Vanderlei Luxemburgo. Cabe salientar que alguns jogadores do time de cima tem idade para disputar as competições da categoria. Nomes como Bruno Gomes, Talles Magno, Vinícius e Juninho são jovens e podem também subir de rendimento com o experiente treinador.