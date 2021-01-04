Meninos da Colina: Vasco conquista título inédito da Copa do Brasil sub-20 e destaca a força da sua base

Crédito: Vasco é campeão da Copa do Brasil sub-20 ao empatar com o Bahia em São Januário (Lucas Figueiredo/CBF

Um dos maiores orgulhos da torcida vascaína é a fábrica de talentos que compõem a base do clube e já rendeu muitas alegrias ao longo da centenária história do Cruz-Maltino, Na noite deste domingo, os Meninos da Colina fizeram história ao conquistar de maneira inédita a Copa do Brasil sub-20 ao empatar com o Bahia em São Januário.

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No partida decisiva, o que se viu foi um Vasco extremamente qualificado, com um meio-campo forte e com boa leitura de jogo. Nomes como MT, Gabriel Pec, Caio Lopes, Laranjeira, Riquelme e Matías Galarza prometem render bons frutos ao clube e podem ter oportunidade no time de Vanderlei Luxemburgo. O experiente treinador lançou Talles Magno em 2019 e costuma aproveitar bem os meninos da base.

Atualmente, a seleção brasileira comandada pelo técnico Tite tem tido a constante presença de três jogadores formados na base do Gigante da Colina: Philippe Coutinho, Allan e Douglas Luiz, Nomes que servem de inspiração para a nova safra, que carrega a Cruz de Malta no peito.

Confira os resultados dos últimos três anos do sub-20 do Vasco

2018 - Taça Rio (finalista) e Campeonato Carioca (finalista);

2019 - Copa São Paulo (finalista), Taça Guanabara (finalista), Taça Rio (campeão), Campeonato Carioca (finalista), Torneio OPG (finalista), Copa RS (finalista), Copa do Brasil (semifinalista) e Campeonato Brasileiro (semifinalista, após melhor campanha na fase de classificação);

2020 - Copa São Paulo (quartas de final), Taça Guanabara (campeão invicto), Campeonato Carioca (campeão) e Copa do Brasil (campeão). Algumas estrelas do título inédito do Vasco sub-20

Caio LopesResponsável pelas transições ofensivas e por um jogo mais dinâmico, o meio-campista é um dos maiores talentos da base vascaína atualmente. Considerado por muitos como o principal nome do time sub-20, o jogador tem ótima técnica, com a capacidade de deixar os atacantes em condições de finalizar com passes verticais e em profundidade.

Gabriel PecÉ o atleta do sub-20 que mais teve oportunidade no profissional e já demostrou bastante qualidade para ajudar o Gigante da Colina no futuro. Meia armador, chega muito bem na área e tem desequilibrado ao marcar muitos gols. Vale destacar que o jovem foi utilizado por Vanderlei Luxemburgo em 2019 e com o retorno do treinador à equipe profissional, seu nome pode pintar nos últimos 12 jogos do clube no Brasileirão.

RiquelmeO lateral-esquerdo, de apenas 18 anos, se espelha no ídolo Felipe para se firmar no profissional do Vasco. Com passagens pelas seleções brasileiras de base ao lado de Bruno Gomes e Talles Magno, é um jovem muito promissor e já treinou entre os profissionais. É uma das maiores esperanças da torcida para uma posição bastante questionada no último ano.

MTCom apenas 19 anos, o jogador é versátil e pode atuar tanto na faixa do meio-campo, quanto no ataque. Antes de ingressar na base do Vasco, ele se destacou no Volta Redonda e tem boa chegada na área e finalização. Foi autor de um dos gols da vitória da equipe sobre o Bahia no jogo de ida da decisão, em Pituaçu.

João LaranjeiraArtilheiro do time na Copa do Brasil sub-20 com quatro gols, o centroavante disputou a sua última partida pela categoria, pois estourou a idade e deve estar à disposição dos profissionais em busca de uma oportunidade. Bom finalizador, é um atleta voluntarioso e já atuou em várias posições na base do Vasco. Além disso, é um jogador que ajuda bastante pressionando a saída da defesa adversária e tem sido o homem de referência na área da equipe campeã.

Matías GalarzaO jovem paraguaio foi revelado nas divisões de base do Olímpia e fez um grande campeonato com a camisa cruz-maltina. Responsável pelas transições ofensivas, o meio-campista sabe explorar bem os espaços e dar mais dinâmica ao time. Foi o autor do segundo gol do Vasco na final contra o Bahia neste domingo, vindo de trás e aproveitando o vacilo da defesa adversária e mostrando ter boa leitura de jogo.

Caio EduardoMeia de origem, o jovem atuou na lateral-esquerda durante a campanha da Copa do Brasil sub-20. Na decisão deste domingo, o atleta entrou no fim e decidiu ao fazer o gol do título inédito do Vasco. Na jogada decisiva, mostrou explosão e velocidade chegando bem na área para finalizar com segurança.