  • Meninos da Colina: Vasco acerta a contratação do atacante Guilherme Cachoeira para reforçar a base
Meninos da Colina: Vasco acerta a contratação do atacante Guilherme Cachoeira para reforçar a base

Atacante, de 19 anos, chega para reforçar o time Sub-20 para a sequência da temporada. O jogador já vem treinando com os companheiros e assinou contrato até julho de 2023...
LanceNet

23 ago 2021 às 14:57

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 14:57

Crédito: Divulgação/Vasco
O Vasco anunciou a contratação do atacante Guilherme Cachoeira, de 19 anos, para reforçar o time Sub-20. Com isso, o clube carioca segue fortalecendo os elencos da base em todas as categorias. O jovem assinou contrato definitivo até julho de 2023.
Cabe salientar, que o jogador foi aprovado nos exames médicos e vem treinando com os companheiros da categoria sob o comando do técnico Alexandre Gomes. O time ainda disputa na temporada os Campeonatos Brasileiro e Carioca.
Com quatro derrotas seguidas, a equipe Sub-20 do Vasco caiu para a décima colocação do Campeonato Brasileiro da categoria. No último final de semana, os meninos foram derrotados pelo América-MG por 4 a 1 no Sesc das alterosas, em Minas Gerais.
O próximo compromisso do Gigante da Colina será na quarta-feira (25/8), às 10h, diante do Nova Iguaçu, pelas quartas de final da Taça Guanabara. Na próxima rodada do Brasileirão, o time encara o Cruzeiro, sábado, às 10h, no Nivaldão.

