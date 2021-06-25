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Meninos da Colina: Siston projeta estreia do Vasco no Brasileirão Sub-20 diante da Chapecoense

Cruz-Maltino enfrenta equipe catarinense da Chapecoense neste sábado, às 10h, no Estádio Nivaldo Pereira. Time sofreu apenas um gol até o momento no Carioca da categoria...

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 18:02

LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2021 às 18:02
Crédito: Vitor Brügger/Vasco
O Vasco estreia pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 diante da Chapecoense, neste sábado, às 10h, no Estádio Nivaldo Pereira. Com isso, o técnico da equipe, Diogo Siston comentou, ao site oficial do clube, sobre a a importância de iniciar a competição nacional em casa e fez uma análise do adversário.
> Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro – Toda estreia acaba sendo um jogo diferente dos demais, e jogando em casa a nossa responsabilidade aumenta. Temos pela frente um adversário muito competitivo e devemos estar concentrados do início ao fim do jogo para conquistarmos a vitória – disse Siston.
> ATUAÇÕES: Bruno Gomes é expulso e recebe a pior nota do Vasco
De maneira simultânea, os Meninos da Colina também estão disputando o Campeonato Carioca. Na tabela, o time segue 12 pontos em seis partidas disputadas. O desempenho da defesa tem agradado o treinador, já que o Vasco sofreu apenas um gol pelo estadual, no empate em 1 a 1 na última quarta-feira, contra o Botafogo.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
– Estamos muito focados para colocar em prática o nosso modelo de jogo e iniciar bem o Campeonato Brasileiro, competição com muitas equipes de qualidade e muito rica para a formação dos nossos jogadores – finalizou o comandante.

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