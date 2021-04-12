Meninos da Colina: Dos 16 gols do Vasco neste início de temporada, 11 são de jogadores da base

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O elenco do Vasco passa por uma reconstrução em meio ao início da temporada 2021. Para isso, o diretor de futebol Alexandre Pássaro afirmou que o clube busca reforços experientes para fortalecer o elenco e já trouxe 6 nomes. Contudo, um fator chama atenção na artilharia do time neste novo ciclo: dos 16 gols da temporada, 11 foram marcados por jogadores formados na base cruz-maltina.

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Além disso, a veia artilheira do Gigante da Colina sob o comando de Marcelo Cano tem sido mais diversificada, diferentemente da temporada passada em que um atleta se isolou à frente dos demais, Oito jogadores diferentes balançaram as redes, o argentino Germán Cano marcou apenas um gol, e ainda busca reencontrar o ritmo de jogo neste início.

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Em 2020, o argentino marcou um número expressivo e foi importante, tornando-se um xodó da torcida. Foram 24 gols, sendo líder isolado na artilharia do time da Cruz de Malta. Atrás dele, Ribamar e Felippe Bastos, que já deixaram o clube, ocuparam a vice artilharia com apenas 4 gols. Ao todo, dezesseis jogadores marcaram em meio ao péssimo desempenho do ataque vascaíno: 50 (Média de 0,83 gols por partida).

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Entre os artilheiros deste início de temporada 2021, Gabriel Pec se destaca com 5 gols em 10 partidas. No estilo jogo apoiado proposto por Cabo, o jovem tem pisado mais na área, se aproximado do centroavante, não ficando preso na ponta. Com liberdade, ele flutua mais por dentro e dá opção de triangulações e jogadas verticais, como aconteceu no primeiro gol diante do Tombense.

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O camisa 6, por sua vez, chegou a ser questionado pela torcida, mas parece que ganhou a vaga de Bruno Gomes. Com dois juntos, a saída de bola ficava mais lenta, e Galarza consegue dar mais dinâmica. Ao reconquistar a confiança, Andrey não só tornou-se titular, como tem arriscado mais chutes de fora da área, aparecendo como elemento surpresa. E foi coroado com um bonito gol de falta sobre o Tombense, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Dos outros cinco gols, três foram marcados por atletas, que reforçaram o elenco para esta temporada: Marquinhos Gabriel e Zeca. E dois por velhos conhecidos: Cano e Carlinhos. Na sequência da temporada, o Vasco ainda busca reforços, mas Cabo já tem em mente um time-base e deixou claro na coletiva de imprensa após o triunfo da última quarta-feira.

Artilharia do Vasco na temporada 2021 (16 gols em 10 jogos - média de 1,60)​5 gols - Gabriel Pec3 gols -Tiago Reis2 gols - Marquinhos Gabriel, Matías Galarza1 gol - Andrey, Carlinhos, Germán Cano, Zeca