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Meninos da Colina: Dos 16 gols do Vasco neste início de temporada, 11 são de jogadores da base

Cruz-Maltino tem uma veia artilheira mais diversificada com oito jogadores balançando as redes em 2021. Em 10 partidas disputadas até aqui, equipe tem média de gols de 1,60...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 06:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2021 às 06:30
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O elenco do Vasco passa por uma reconstrução em meio ao início da temporada 2021. Para isso, o diretor de futebol Alexandre Pássaro afirmou que o clube busca reforços experientes para fortalecer o elenco e já trouxe 6 nomes. Contudo, um fator chama atenção na artilharia do time neste novo ciclo: dos 16 gols da temporada, 11 foram marcados por jogadores formados na base cruz-maltina.
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Além disso, a veia artilheira do Gigante da Colina sob o comando de Marcelo Cano tem sido mais diversificada, diferentemente da temporada passada em que um atleta se isolou à frente dos demais, Oito jogadores diferentes balançaram as redes, o argentino Germán Cano marcou apenas um gol, e ainda busca reencontrar o ritmo de jogo neste início.
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Em 2020, o argentino marcou um número expressivo e foi importante, tornando-se um xodó da torcida. Foram 24 gols, sendo líder isolado na artilharia do time da Cruz de Malta. Atrás dele, Ribamar e Felippe Bastos, que já deixaram o clube, ocuparam a vice artilharia com apenas 4 gols. Ao todo, dezesseis jogadores marcaram em meio ao péssimo desempenho do ataque vascaíno: 50 (Média de 0,83 gols por partida).
> “Pré-temporada” chegando ao fim: confira o espaço de cada jogador no elenco do Vasco
Entre os artilheiros deste início de temporada 2021, Gabriel Pec se destaca com 5 gols em 10 partidas. No estilo jogo apoiado proposto por Cabo, o jovem tem pisado mais na área, se aproximado do centroavante, não ficando preso na ponta. Com liberdade, ele flutua mais por dentro e dá opção de triangulações e jogadas verticais, como aconteceu no primeiro gol diante do Tombense.
> Sempre ele! Cano marca seu primeiro gol na temporada e o 25º com a camisa do Vasco. Relembre os gols do argentino
O camisa 6, por sua vez, chegou a ser questionado pela torcida, mas parece que ganhou a vaga de Bruno Gomes. Com dois juntos, a saída de bola ficava mais lenta, e Galarza consegue dar mais dinâmica. Ao reconquistar a confiança, Andrey não só tornou-se titular, como tem arriscado mais chutes de fora da área, aparecendo como elemento surpresa. E foi coroado com um bonito gol de falta sobre o Tombense, pela segunda fase da Copa do Brasil.
Dos outros cinco gols, três foram marcados por atletas, que reforçaram o elenco para esta temporada: Marquinhos Gabriel e Zeca. E dois por velhos conhecidos: Cano e Carlinhos. Na sequência da temporada, o Vasco ainda busca reforços, mas Cabo já tem em mente um time-base e deixou claro na coletiva de imprensa após o triunfo da última quarta-feira.
Artilharia do Vasco na temporada 2021 (16 gols em 10 jogos - média de 1,60)​5 gols - Gabriel Pec3 gols -Tiago Reis2 gols - Marquinhos Gabriel, Matías Galarza1 gol - Andrey, Carlinhos, Germán Cano, Zeca
Artilharia do Vasco na temporada 2020 (50 gols em 60 jogos - média de 0,83)​24 gols: Germán Cano4 gols: Fellipe Bastos, Ribamar3 gols: Martín Benítez, Talles Magno2 gols: Andrey, Ricardo Graça, Werley, Yago Pikachu1 gol: Carlinhos, Gabriel Pec, Henrique, Léo Matos, Tiago Reis, Vinícius, Ygor Catatau

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