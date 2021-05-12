Meninos da Colina: Confira a agenda semanal do futebol de base do Vasco

Crédito: Divulgação/Helio Garcias/BV Esportes

Após uma temporada de muitas conquistas, a base do Vasco segue em busca de novos títulos com o retorno das competições. Com isso, esta será uma semana de compromissos importantes para os Meninos da Colina, que terão pela frente duelos decisivos. No sub-20, o jogo de ida das quartas de finais, e no sub-17, a segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

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Atual campeã da Copa do Brasil, a equipe sub-20 do Gigante da Colina terá pea frente o Internacional, em jogo válido pelas quartas de finais da competição nacional. O duelo será em São Januário, esta sexta-feira (14/05), às 19 horas, no confronto de ida.

Nas fases anteriores, o Vasco eliminou o Planaltina-DF com uma goleada por 6 a 0. Já diante do São Raimundo-RR, duas vitórias convincentes. No Canarinho, em Boa Vista-RR, 3 a 1, e em São Januário, 4 a 2, com direito ao primeiro gol de Gabriel Paz e Marcos Paulo na categoria.

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Por sua vez, o time sub-17 embarcará em Santa Catarina, local onde enfrentará a Chapecoense pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para sábado (15/05), às 15 horas, no Estádio Josué Annoni. Vale destacar que o Cruz-Maltino foi derrotado pelo Atlético-MG na estreia.

Confira as informações das partidas

Sexta-feira (14/05)Copa do Brasil Sub-20 – Quartas de final (jogo de ida)Vasco x Internacional-RSHorário: 19 horas / Local: Estádio de São JanuárioTransmissão: Sportv