Meninos da Colina: Atual campeão, Vasco conhece o seu primeiro adversário na Copa do Brasil Sub-20

Atual campeão da Copa do Brasil sub-20, o Vasco conheceu o seu primeiro adversário na próxima edição do torneio. Em sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), equipe sub-20 do Cruz-Maltino enfrentará o Planaltina-DF. Data e o horário da partida serão definidas nas próximas semanas. Vale destacar que o Gigante da Colina será o mandante no duelo e a competição tem início previsto para o dia 10 de março.
> Confira e simule a classificação do Campeonato BrasileiroTaça da Copa do Brasil sub-20 (Lucas Figueiredo/CBF)Na última temporada, o Vasco conquistou o Campeonato Carioca diante do Botafogo, e a Copa do Brasil Sub-20, em duelo emocionante contra o Bahia, em São Januário. No último domingo, o time carioca ergueu a taça da Supercopa do Brasil ao derrotar o Atlético-MG, nos pênaltis, e garantir uma vaga na Copa Libertadores da categoria. O jogo foi realizado no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.
O time de São Januário abriu 2 a 0 no placar com gols de Vinicius e MT, ainda no primeiro tempo. No entanto, na etapa final, o Galo empatou com Luis Eduardo e Pedro Henrique.
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Nos pênaltis, Pedro Henrique, Giovani, Micael, Luis Eduardo, Echaporã e Hiago Ribeiro converteram para o Galinho, mas a cobrança de Matheus Alisson foi defendida pelo goleiro vascaíno.
Os cariocas converteram todas as sete cobranças, com Miranda, Caio Lopes, Rodrigo, Marcos Dias, Marlon Gomes, Caio Eduardo e Menezes.
Confira os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil Sub-20 2021
Atlético-MG x Fluminense-PIGalvez-AC x Londrina-PRPerilima-PB x Bahia-BACoritiba-PR x União-MTVasco-RJ x Planaltina-DFSão Raimundo-RR x Atlético-GOJacyobá-AL x Internacional-RSTupi-MG x Serra-ESPalmeiras-SP x Presidente Médici-MAReal Ariquemes-RO x Náutico-PETrem-AP x Avaí-SCABC-RN x Bragantino-PABotafogo-RJ x a definir-TONacional-AM x São José-RSCeu ABC-MS x Corinthians-SPConfiança-SE x Floresta-CE
*Os primeiros clubes da lista serão os mandantes da partida