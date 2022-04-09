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'Menino da Vila', Renan Mota acerta com o Floresta para a disputa da Série C

Meia está motivado depois do seu primeiro semestre com o Villa Nova-MG
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Publicado em 09 de Abril de 2022 às 11:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 abr 2022 às 11:32
Depois de passagem pelo Villa Nova-MG no primeiro semestre, o meia Renan Mota, ex-Santos, definiu seu destino na última sexta-feira (8). O jogador, que também tem experiência fora do país por conta da passagem pelo futebol japonês entre 2019 e 2020, acertou com o Floresta visando a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSFeliz com o desafio, Renan elogiou o projeto do clube e exaltou o caráter de crescimento visto nos desempenhos em competições regionais e nacionais do clube que, coincidentemente, tem como um de seus apelidos justamente "Meninos da Vila", já que a equipe tem sede na Vila Manoel Sátiro, zona oeste da cidade de Fortaleza.
- O Floresta é um clube que vem crescendo nos últimos anos e fazendo bons campeonatos. É um clube que tem uma boa estrutura e vem evoluindo. Estou muito feliz por estar vestindo a camisa do clube nesta temporada. Vou trabalhar muito para construir a minha história com todos no clube - disse.
Na competição onde o Floresta estreia no próximo domingo (10), em casa, diante do Confiança, Renan Mota não teve dúvidas em apontar que o objetivo principal estabelecido é fazer ainda mais história com a equipe na busca pela ascensão à Série B.
- Nossa meta, sem dúvida, é colocar o clube na Série B. Vamos trabalhar muito para fazer história no clube e para conquistar o acesso. O primeiro passo é ter regularidade na primeira fase para classificar primeiro - concluiu.
Crédito: Divulgação/Floresta

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