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Meninas da Colina! Vasco vence a Portuguesa na estreia do Campeonato Carioca de futebol feminino

Com gols de Bebel, Julianinha e Ju Pacheco, equipe Cruz-Maltina derrotou o time da Ilha do Governador por 3 a 2 e garantiu três pontos na estreia do estadual feminino no Nivaldão...
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Publicado em 

30 jan 2021 às 19:50

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 19:50

Crédito: João Pedro Isidro/CRVG
No estádio Nivaldo Pereira, o Vasco venceu a Portuguesa-RJ por 3 a 2 na estreia do Campeonato Carioca 2020/21 de futebol feminino. Os gols do triunfo Cruz-Maltino foram marcados por Bebel, Julianinha e Ju Pacheco. As Meninas da Colina voltam a campo, no próximo domingo (07/02), diante da equipe do Boavista, às 15h, também no Nivaldão.
> Confira e simule a classificação do Campeonato Brasileiro 2020
Desde o primeiro minuto, as Meninas da Colina pressionaram o adversário apesar do forte calor no Rio de Janeiro. Com isso, depois da parada técnica para hidratação, Thaís cruzou e a bola sobrou para Bebel cabecear e abrir o placar para o Vasco. Ainda no primeiro tempo, Bebel fez boa jogada e tocou para Julianinha ampliar.
> Confira outras notícias do Vasco da Gama
Na etapa final, a equipe da Ilha do Governador descontou, porém, logo em seguida, Julianinha apareceu novamente para balançar a rede, mas o gol foi invalidado pela arbitragem. Aos 27 minutos, as goleira da Lusa Carioca errou e a bola sobrou para Ester, que sofreu pênalti. Ju Pacheco foi para a cobrança e bateu com categoria.
Na parte final do jogo, a Portuguesa ainda teve tempo de diminuir, porém não teve força para empatar a partida. Aos 45 minutos, o Gigante da Colina chegou com perigo. Ester deu um belo chute, e quase marcou mais um gol para a equipe dirigida pelo técnico Leonardo Dias.
O Campeonato Carioca 2020/2021 representa os dois anos, pois a edição do ano passado não aconteceu em virtude da pandemia global de Coronavírus. Além de Vasco e Portuguesa, Fluminense, Flamengo, Botafogo, América, Boavista/Zico 10, Angra dos Reis e Viva Rio Pérolas Negras disputam a competição
Confira os resultados da primeira rodada
Fluminense 21 x 1 Angra dos ReisVasco 3x2 PortuguesaFlamengo 10 x 0 Boavista/Zico 10Botafogo x América (Marcado para 3 de fevereiro, às 15h)A equipe Pérolas Negras folga na rodada.Confira o regulamento do Campeonato Carioca feminino
A competição é organizada em três fases e a primeira delas é a Taça Guanabara, na qual se classificam as quatro primeiras equipes na tabela. Em seguida, o primeiro colocado encara o quarto, enquanto o segundo enfrenta o terceiro nas semifinais em jogos únicos.
A partir disso, a decisão será realizada no dia 27 de março e o vencedor do torneio garantirá uma vaga no Brasileirão Feminino A-2 conforme o regulamento da CBF. Contudo, caso Flamengo ou Botafogo vençam a competição, a vaga ficará com o vice-campeão ou o terceiro lugar, já que tanto o Rubro-negro, quanto o Glorioso já estão na Série A-1.

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