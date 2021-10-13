Meninas da Colina: Vasco goleia o Boavista pela 3ª rodada da Taça Guanabara de futebol feminino

Crédito: Vasco goleia o Boavista por 5 a 0 pela Taça Guanabara de futebol feminino (Matheus Lima/Vasco

O Vasco voltou a golear pela Taça Guanabara de futebol feminino. As Meninas da Colina derrotaram o Boavista por 5 a 0, pela 3ª rodada da Taça Guanabara, no CT Artsul. Luana, Julianinha, Índia, Dani Barão e Anny marcaram os gols da expressiva vitória cruz-maltina.Com o triunfo, a equipe segue na liderança da competição com três vitórias, vinte e oito gols feitos e nenhum sofrido. No sábado, as meninas voltam a campo diante da Portuguesa, às 15h, novamente no CT Artsul. O confronto será válido pela quarta rodada do Estadual.

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Logo aos 2 minutos, as meninas abriram o placar com facilidade. Após cobrança de escanteio de Luana, a defesa cortou, mas a bola sobrou nos pés da camisa 6. Com categoria, a jogadora emendou direto para o gol e abriu o placar para o time da Cruz de Malta.

A partir disso, o Vasco enfileirou oportunidades e pressionou as adversárias. Sete minutos depois do primeiro gol, Julianinha ampliou o marcador e deu ainda mais tranquilidade. O terceiro saiu dos pés de Índia, que acertou um lindo chute de fora da área, por cima da arqueira do Boavista.

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