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Meninas da Colina: Vasco goleia o Boavista pela 3ª rodada da Taça Guanabara de futebol feminino

Com gols de Luana, Julianinha, Índia, Dani Barão e Anny, Cruz-Maltino conquista mais uma vitória expressiva na competição. Até o momento, são 28 gols feitos e nenhum sofrido...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2021 às 19:15

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 19:15

Crédito: Vasco goleia o Boavista por 5 a 0 pela Taça Guanabara de futebol feminino (Matheus Lima/Vasco
O Vasco voltou a golear pela Taça Guanabara de futebol feminino. As Meninas da Colina derrotaram o Boavista por 5 a 0, pela 3ª rodada da Taça Guanabara, no CT Artsul. Luana, Julianinha, Índia, Dani Barão e Anny marcaram os gols da expressiva vitória cruz-maltina.Com o triunfo, a equipe segue na liderança da competição com três vitórias, vinte e oito gols feitos e nenhum sofrido. No sábado, as meninas voltam a campo diante da Portuguesa, às 15h, novamente no CT Artsul. O confronto será válido pela quarta rodada do Estadual.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Logo aos 2 minutos, as meninas abriram o placar com facilidade. Após cobrança de escanteio de Luana, a defesa cortou, mas a bola sobrou nos pés da camisa 6. Com categoria, a jogadora emendou direto para o gol e abriu o placar para o time da Cruz de Malta.
A partir disso, o Vasco enfileirou oportunidades e pressionou as adversárias. Sete minutos depois do primeiro gol, Julianinha ampliou o marcador e deu ainda mais tranquilidade. O terceiro saiu dos pés de Índia, que acertou um lindo chute de fora da área, por cima da arqueira do Boavista.
+ Jovem líder, importante taticamente, mas irregular: as faces de Andrey, que deverá ser titular do Vasco
Ainda no primeiro tempo, Dani Barão aproveitou a cobrança de escanteio, se antecipou a marcação e colocou a bola no fundo da rede. Na etapa final, a artilheira Anny marcou seu oitavo gol no Estadual. A atleta foi derrubada por Carol Leite na área. Na cobrança, ele deslocou a goleira e sacramentou mais uma goleada para o Gigante da Colina.

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