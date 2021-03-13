  • Meninas da Colina! Vasco goleia o Angra dos Reis e encara o Botafogo nas semifinais do Carioca feminino
futebol

Meninas da Colina! Vasco goleia o Angra dos Reis e encara o Botafogo nas semifinais do Carioca feminino

Com quatro gols de Anny, Cruz-Maltino aplica 11 a 1, no Estádio Nivaldo Pereira, pela 9ª rodada, e termina em terceiro na Taça Guanabara. Duelo contra o Alvinegro será a quarta...

Publicado em 13 de Março de 2021 às 20:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mar 2021 às 20:12
Crédito: João Pedro Isidro/Vasco
A equipe feminina do Vasco goleou o Angra dos Reis por 11 a 1 na última rodada da Taça Guanabara de futebol feminino. Os gols foram marcados por Anny (4), Estefani Nove-Nove (2), Amanda (2), Bebel, Pimentinha e Ana Clara. Com o triunfo, as Meninas da Colina encaram o Botafogo na semifinal do Campeonato Carioca, na quarta-feira (17/03), em local ainda indefinido.
Durante toda partida, as Meninas da Colina comandaram as ações e pressionaram as adversárias. Aos 8 minutos, a equipe abriu o placar com Anny, que só escorou o chute cruzado de Pimentinha. Quatro minutos depois, Anny marcou seu segundo gol na partida a receber um belo passe de Nove-Nove.
Com 2 a 0 no placar, o time do Vasco seguia pressionando e Nove-Nove fez uma bonita jogada, passou por duas marcadoras, e ampliou. E foi dela também o quarto gol do Gigante da Colina ao receber um presente de Bebel e chutar no canto. No fim do primeiro tempo, Ju Pacheco deixou Anny em condições de finalizar e marcar um hat-trick.
Na etapa final, a equipe de Angra dos Reis descontou de pênalti, mas em seguida o Vasco disparou e fez mais seis gols: Anny, Bebel, Pimentinha, Ana Clara, Amanda (2) balançaram a rede.
A escalação do Vasco foi: Claudice, Gaby (Mariana), Alessandra, Araújo e Índia (Ana Clara); Ju Pacheco (Amanda), Nove-nove (Camilli), Pimentinha (Thalia), Anny (Kemilly) e Bebel – Técnico: Antony Menezes

vasco
