  • Meninas da Colina: Vasco assina contrato de formação com trio de atletas do futebol feminino
futebol

Meninas da Colina: Vasco assina contrato de formação com trio de atletas do futebol feminino

 Dudinha, de 15 anos, Larissa, de 16 anos, e Lorrane, de 16 anos, terão contratos válidos até dezembro de 2023. Equipe Sub-18 está na semifinal do Carioca e encara o Fluminense...
Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 16:32

O Vasco segue o processo de valorização do futebol feminino e das categorias de base. O Departamento de Futebol de Base do clube assinou contrato de formação com três atletas da categoria Sub-18: a atacante Dudinha, de 15 anos, a lateral Larissa, de 16 anos, e a zagueira Lorrane, de 16 anos. Os contratos são válidos até dezembro de 2023. Vale destacar que as três jogadoras fazem parte da equipe Sub-18, que garantiu a classificação para a semifinal ao derrotar o LGD/Karanba por 1 a 0, com gol de Ingrid. As meninas terminaram a primeira fase na liderança do Grupo B com nove pontos e 100% de aproveitamento.
Nesta sábado, as Meninas da Colina jogam a semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, às 15h. Na outra chave da competição, o LGD/Karanba encara o Flamengo, no CEFAN, também neste sábado, às 10h.
Crédito: Dudinha, da equipe Sub-18, assina contrato com o Vasco até dezembro de 2023 (Foto: Divulgação

