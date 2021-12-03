Meninas da Colina: Vasco assina contrato de formação com trio de atletas do futebol feminino

O Vasco segue o processo de valorização do futebol feminino e das categorias de base. O Departamento de Futebol de Base do clube assinou contrato de formação com três atletas da categoria Sub-18: a atacante Dudinha, de 15 anos, a lateral Larissa, de 16 anos, e a zagueira Lorrane, de 16 anos. Os contratos são válidos até dezembro de 2023. Vale destacar que as três jogadoras fazem parte da equipe Sub-18, que garantiu a classificação para a semifinal ao derrotar o LGD/Karanba por 1 a 0, com gol de Ingrid. As meninas terminaram a primeira fase na liderança do Grupo B com nove pontos e 100% de aproveitamento.
Nesta sábado, as Meninas da Colina jogam a semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, às 15h. Na outra chave da competição, o LGD/Karanba encara o Flamengo, no CEFAN, também neste sábado, às 10h.
