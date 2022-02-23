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futebol

Meninas da Colina: Vasco anuncia a contratação da atacante Jaqueline

A atleta é gaúcha, nascida em Novo Hamburgo, e tem passagens por clubes como: Avaí Kindermann e Criciúma. Ela é o quinto reforço do Cruz-Maltino para a temporada 2022...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 14:51

LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2022 às 14:51
O Vasco anunciou o quinto reforço de sua equipe feminina para a temporada 2022. Trata-se da atacante Jaqueline, de 17 anos, que estava no Criciúma. A atleta é gaúcha, nascida em Novo Hamburgo, e tem passagens por clubes como: Avaí Kindermann e do Tigre, do Estádio Heriberto Hülse.Ao longo das últimas semanas, o Gigante da Colina tem reforçado seu time feminino. As duas primeiras foram a meio-campo Kelly, de 21 anos, que vinha defendendo as cores da Chapecoense e a lateral-direita Sabrina, 20 anos, que veio do Fluminense.
Em seguida, a atacante Carol Rodrigues, de 24 anos, foi anunciada pelo Cruz-Maltino. Natural de Curvelo (MG), a jogadora estava no Ipatinga e teve passagens pelo América (RN), onde foi campeã potiguar e pelo Real de Ibirité (MG).
Outro nome que reforçará a equipe é o da lateral-esquerda Kaká, de 18 anos. Natural de Brasília (DF), a atleta tem passagens pela Ferroviária, Santos, onde foi campeã paulista sub-17, e América (MG).
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
Por fim, o Vasco também anunciou novidades no elenco sub-20. Maria Eduarda e Isabella, ambas de 17 anos, assinaram contrato de formação no processo de valorização do futebol feminino do clube. A primeira é zagueira e participou do último Campeonato Carioca Sub-18. Já a segunda é goleira e chegou ao Vasco para a disputa da mesma competição. Elas fazem parte do elenco sub-20
CONFIRA A FICHA-TÉCNICA
Nome completo: Jaqueline Duarte SantosApelido: JaquelineData de nascimento: 26/02/2004 (17 anos)Local de nascimento: Novo Hamburgo (RS)Posição: AtacanteClubes: Avaí Kindermann, Criciúma e VASCO DA GAMA
Crédito: JaquelineéoquintoreforçodoVascoparaaequipefemininavisandoatemporada2022(Foto:MatheusLima/Vasco

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