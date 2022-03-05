Meninas da Colina: Vasco acerta a contratação da goleira Gabi para a equipe de futebol feminino

O Vasco anunciou a contratação da goleira Gabi, de 24 anos, para o elenco de seu time de futebol feminino. A jogadora defendia a Portuguesa (SP) e é o sétimo reforço das Meninas da Colina para a temporada de 2022. Com isso, o Cruz-Maltino é a segunda equipe da carreira da goleira de 1,83m.Ao longo das últimas semanas, o Gigante da Colina tem reforçado seu time feminino. As duas primeiras foram a meio-campo Kelly, de 21 anos, que vinha defendendo as cores da Chapecoense e a lateral-direita Sabrina, 20 anos, que veio do Fluminense.

Em seguida, a atacante Carol Rodrigues, de 24 anos, foi anunciada pelo Cruz-Maltino. Natural de Curvelo (MG), a jogadora estava no Ipatinga e teve passagens pelo América (RN), onde foi campeã potiguar e pelo Real de Ibirité (MG).

Outro nome que reforçará a equipe é o da lateral-esquerda Kaká, de 18 anos. Natural de Brasília (DF), a atleta tem passagens pela Ferroviária, Santos, onde foi campeã paulista sub-17, e América (MG).

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O quinto reforço da equipe feminina do Vasco para a temporada 2022 foi atacante Jaqueline, de 17 anos, que estava no Criciúma. A atleta é gaúcha, nascida em Novo Hamburgo, e tem passagens por clubes como: Avaí Kindermann e do Tigre, do Estádio Heriberto Hülse.

Além delas, o clube carioca também anunciou contratação: a meio-campo Mabi, de 22 anos. A atleta é natural de Osasco (SP) e já passou pelo Vitória (PE), Juventus (SP), Audax (SP) e Portuguesa (SP).

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Por fim, o Vasco também anunciou novidades no elenco sub-20. Maria Eduarda e Isabella, ambas de 17 anos, assinaram contrato de formação no processo de valorização do futebol feminino do clube. A primeira é zagueira e participou do último Campeonato Carioca Sub-18. Já a segunda é goleira e chegou ao Vasco para a disputa da mesma competição. Elas fazem parte do elenco sub-20.

FICHA TÉCNICA DO NOVO REFORÇO

Nome completo: Gabriela Nicácio MessiasApelido: GabiData de nascimento: 14/04/1997 (24 anos)Local de nascimento: Santo André (SP)Posição: GoleiraClubes: Portuguesa (SP) e Vasco da Gama