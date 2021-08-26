Mendy, do Manchester City, é acusado de estupro e assédio sexual pela polícia inglesa; clube afasta o atleta

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O Manchester City anunciou nesta quinta-feira que o lateral-esquerdo Benjamin Mendy foi afastado e suspenso do clube após uma acusação policial. A equipe de Pep Guardiola não divulgou os motivos, mas as autoridades britânicas afirmaram que o atleta é investigado por estupro e assédio sexual.

+ Veja a tabela e os jogos da Premier LeagueDe acordo com o comunicado da polícia britânica, são quatro denúncias de estupro e uma de assédio de três vítimas de mais de 16 anos. Os crimes teriam ocorrido entre outubro de 2020 e agosto de 2021.

Ainda de acordo com o comunicado policial, Mendy está preso sob custódia e comparecerá a tribunal para julgamento nesta sexta-feira.

Desde 2017 no Manchester City, Mendy já colecionou algumas polêmicas fora de campo. Na virada de ano, o jogador foi acusado de dar uma festa com várias modelos, desrespeitando protocolos da Covid-19.

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