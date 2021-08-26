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Mendy, do Manchester City, é acusado de estupro e assédio sexual pela polícia inglesa; clube afasta o atleta

Jogador de 27 anos é preso e irá a julgamento nesta sexta-feira. De acordo com a polícia britânica, crimes ocorreram entre outubro de 2020 e agosto de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2021 às 13:28

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 13:28

Crédito: MICHAEL REGAN / POOL / AFP
O Manchester City anunciou nesta quinta-feira que o lateral-esquerdo Benjamin Mendy foi afastado e suspenso do clube após uma acusação policial. A equipe de Pep Guardiola não divulgou os motivos, mas as autoridades britânicas afirmaram que o atleta é investigado por estupro e assédio sexual.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier LeagueDe acordo com o comunicado da polícia britânica, são quatro denúncias de estupro e uma de assédio de três vítimas de mais de 16 anos. Os crimes teriam ocorrido entre outubro de 2020 e agosto de 2021.
Ainda de acordo com o comunicado policial, Mendy está preso sob custódia e comparecerá a tribunal para julgamento nesta sexta-feira.
Desde 2017 no Manchester City, Mendy já colecionou algumas polêmicas fora de campo. Na virada de ano, o jogador foi acusado de dar uma festa com várias modelos, desrespeitando protocolos da Covid-19.
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Ao todo, o lateral-esquerdo de 27 anos tem 75 partidas disputadas pelo clube inglês, com dois gols marcados e 12 assistências. Na atual temporada, o ala entrou em campo duas vezes.

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