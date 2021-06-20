Memphis Depay comemora acerto com Barcelona e manda recado para torcida; veja o vídeo

O atacante holandês Memphis Depay foi anunciado como o novo reforço do Barcelona para a temporada 2021/2022. Contratado sem custos, o jogador deixou o Lyon para jogar La Liga. Após o seu anúncio, o atleta mandou um recado para a torcida culé.
Publicado em 20 de Junho de 2021 às 16:09
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