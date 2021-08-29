Memphi Depay marca novamente e Barcelona vence o Getafe

Crédito: Depay garantiu nova vitória do Barcelona na La Liga (LLUIS GENE / AFP

O Barcelona conquistou a vitória sobre o Getafe por 2 a 1 no Camp Nou pelo Campeonato Espanhol. Os culés saíram na frente, sofreram o empate dos visitantes, mas Memphis Depay garantiu o triunfo da equipe blaugrana e anotou seu segundo gol pelo clube catalão.INÍCIO ANIMADONo primeiro minuto de jogo, Sergi Roberto recebeu cruzamento de Alba e apareceu no meio da área para anotar o primeiro gol do Barcelona na partida. No entanto, o Getafe respondeu aos 18 minutos com Sandro Ramírez tabelando e finalizando para o fundo das redes, contando com falha de Ter Stegen, para empatar o marcador.

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REFORÇO ARTILHEIROAos 29 minutos, Memphis Depay recebeu passe de De Jong pelo lado esquerdo da grande área, limpou a marcação e finalizou para colocar novamente a equipe culé na frente do placar. Aos 40, o Getafe quase chegou ao empate novamente com Arambarri batendo de fora da área obrigando Ter Stegen a fazer uma boa defesa em dois tempos.