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futebol

Memphi Depay marca novamente e Barcelona vence o Getafe

Equipe da Catalunha conquistou a segunda vitória dentro do Camp Nou pelo Campeonato Espanhol. Time de Koeman saiu na frente, sofreu empate, mas conquistou os três pontos...

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 13:55

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2021 às 13:55
Crédito: Depay garantiu nova vitória do Barcelona na La Liga (LLUIS GENE / AFP
O Barcelona conquistou a vitória sobre o Getafe por 2 a 1 no Camp Nou pelo Campeonato Espanhol. Os culés saíram na frente, sofreram o empate dos visitantes, mas Memphis Depay garantiu o triunfo da equipe blaugrana e anotou seu segundo gol pelo clube catalão.INÍCIO ANIMADONo primeiro minuto de jogo, Sergi Roberto recebeu cruzamento de Alba e apareceu no meio da área para anotar o primeiro gol do Barcelona na partida. No entanto, o Getafe respondeu aos 18 minutos com Sandro Ramírez tabelando e finalizando para o fundo das redes, contando com falha de Ter Stegen, para empatar o marcador.
> Veja a tabela da La Liga
REFORÇO ARTILHEIROAos 29 minutos, Memphis Depay recebeu passe de De Jong pelo lado esquerdo da grande área, limpou a marcação e finalizou para colocar novamente a equipe culé na frente do placar. Aos 40, o Getafe quase chegou ao empate novamente com Arambarri batendo de fora da área obrigando Ter Stegen a fazer uma boa defesa em dois tempos.
SEM GRAÇAAos cinco minutos, o Getafe parecia mostrar uma postura mais ofensiva em busca do empate e Jankto recebeu uma bola pelo lado esquerdo, finalizou de longe e Ter Stegen mandou para escanteio. Apenas aos 39 minutos, o Barcelona chegou com perigo com Dest cruzando para Depay finalizar pela linha de fundo.

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