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futebol

Membros de organizadas protestam contra o time do Vasco no CT

Antes do treino desta quarta-feira, manifestantes cercaram o volante Fellipe Bastos, que chegava ao local. Cruz-Maltino encara o Defensa y Justicia (ARG), nesta quinta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2020 às 15:14

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 15:14

Crédito: Nas imagens é possível ver Bastos de boné e uma viatura da polícia (Reprodução Twitter Colina Informa
O treino do Vasco desta quarta-feira é na parte da tarde, mas, antes, membros de torcidas organizadas do clube fizeram um protesto. Cerca de 15 manifestantes foram à frente do CT do Almirante, na Zona Oeste, para cobrar os jogadores. O volante Fellipe Bastos, que chegava ao local, desceu de seu carro para falar com eles, conforme vídeos do perfil no Twitter "Colina Informa".Num dos vídeos, Bastos sai do carro como quem concorda em conversar, mas sob a condição de "ser respeitado". Noutro vídeo, ele já aparece cercado pelos membros de organizadas. Há pelo menos uma viatura presente no local.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Na última segunda-feira, o Vasco foi goleado pelo Ceará por 4 a 1, em São Januário. Nesta quinta, o time enfrenta o Defensa y Justicia (ARG), pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O primeiro jogo da eliminatória, na casa do adversário, terminou 1 a 1.

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