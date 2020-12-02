Membros de organizadas protestam contra o time do Vasco no CT

O treino do Vasco desta quarta-feira é na parte da tarde, mas, antes, membros de torcidas organizadas do clube fizeram um protesto. Cerca de 15 manifestantes foram à frente do CT do Almirante, na Zona Oeste, para cobrar os jogadores. O volante Fellipe Bastos, que chegava ao local, desceu de seu carro para falar com eles, conforme vídeos do perfil no Twitter "Colina Informa".Num dos vídeos, Bastos sai do carro como quem concorda em conversar, mas sob a condição de "ser respeitado". Noutro vídeo, ele já aparece cercado pelos membros de organizadas. Há pelo menos uma viatura presente no local.