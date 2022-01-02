Membro envolvido em vendas de clubes deve deixar Comitê de Gestão do Santos

O Santos pode perder mais um membro do Comitê de Gestão em janeiro. Depois de José Renato Quaresma, que deixou o colegiado no primeiro semestre de 2021 e ainda não foi substituído, José Berenguer também deve deixar o grupo nas próximas semanas.O motivo para a saída é o envolvimento de José Berenguer nos processos de vendas de clubes como o Cruzeiro e o Botafogo. Berenguer é CEO do Banco XP e a XP Investimentos, que pertence ao grupo, é a empresa que comandou o processo de venda do Cruzeiro ao ex-atacante Ronaldo e do Botafogo ao investidor John Textor.

A XP Investimentos deve liderar outros processos de venda de clubes brasileiros e a participação de José Berenguer em negócios com concorrentes do Santos gerou insatisfação entre conselheiros e diretores do clube.Na semana passada, em entrevista ao Blog Sou Santista, o presidente Andres Rueda admitiu uma situação desconfortável para o clube e afirmou que o assunto seria discutido internamente. A decisão final deve sair ainda em janeiro.

- O Berenguer é um membro do CG que nos ajudou muito nessa parte de renegociação de dívidas. Só o caminho que ele conseguiu abrir em uma negociação que estava praticamente porta fechada já valeu o esforço e ajuda dele. Ele trabalha na maior empresa do setor financeiro e está no ramo do futebol. A situação não é confortável, obviamente que não é. Não que exista conflito de interesse direto diante dessa gestão, até porque o pensamento nosso em relação à SAF diverge um pouco, nós acreditamos que não é o momento, mas estamos conversando internamente para conseguir um denominador comum que seja bom para todo mundo - afirmou o presidente.