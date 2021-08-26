Melhora com Marcão, novidades, defesa e meio: o que observar no Fluminense contra o Atlético-MG

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Depois da demissão de Roger Machado, o Fluminense fez a primeira partida sob o comando de Marcão e quase conseguiu uma vitória sobre o Atlético-MG, líder do Campeonato Brasileiro. O confronto acabou em empate, mas, nesta quinta-feira, as equipes se enfrentam novamente, desta vez pelas quartas de final da Copa do Brasil. Com algumas virtudes e reforços, há pontos para se observar no time carioca. O duelo, às 21h30, tem transmissão em tempo real do LANCE!.

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Novidades - A estreia nas quartas de final ainda não terá a volta de Caio Paulista, fora desde o dia 24 de agosto, que ainda sente dores. No entanto, a boa notícia fica por conta do último reforço contratado. Regularizado, Jhon Arias tem chances de estrear e está à disposição de Marcão para o jogo.

Consolidação do jogo - Com apenas um jogo e contra um time forte como o Atlético-MG, ainda é prematuro projetar qual será o estilo de jogo predominante de Marcão como treinador. No entanto, o tripé de volantes, por exemplo, já se mostra uma tendência, assim como a tentativa de fazer com que o time aproveite melhor os espaços para conseguir ser agressivo. Este duelo pode apontar o caminho do novo trabalho.

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Força defensiva - Um dos principais problemas do atual Fluminense é a fragilidade no setor defensivo. Em um jogo eliminatório que será definido na casa do adversário, não sofrer gols é fundamental, como visto na eliminação da Libertadores. Marcão reconhece que o time ainda precisa melhorar neste sentido, mas a consolidação de André no meio pode ajudar na proteção. Meio-campistas: Com André sendo o novo destaque do time, será interessante observar mais uma vez a dinâmica do setor do Fluminense. Yago Felipe se sacrificou ao jogar na segunda-feira e deve ir a campo novamente. Martinelli tem bom entrosamento com os dois companheiros e tenta retomar o momento positivo. Além disso, sem Cazares, que não pode atuar na competição, e Ganso, lesionado, pode ser que Nene ganhe mais minutos.