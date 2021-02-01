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Melhor visitante, Flamengo encerra sequência 'off-Rio' contra o Sport para manter sonho vivo pelo octa

Duelo contra o clube pernambucano - rival histórico - será nesta segunda-feira, em Recife. Distância para o líder (Internacional) voltou a ser de sete pontos
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LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 06:05

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 06:05

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo está com os ânimos bastecidos depois da última vitória, fora de casa. E, amparado à melhor campanha como visitante na atual edição do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro carioca voltará a atuar distante de seus domínios ("off-Rio") nesta segunda-feira, quando, a partir das 20h, na Ilha do Retiro, enfrentará o Sport, pela 33ª rodada. O LANCE! transmite em Tempo Real.Em relação a números, o indigesto Flamengo lidera com folga o aproveitamento como visitante: 62% (nove vitórias, três empates e quatro derrotas). Inclusive, tal aproveitamento é superior até quanto ao de mandante (58%).Pela rivalidade histórica e drama na luta contra o Z4, o Sport tende a encardir o duelo, o primeiro do time de Rogério Ceni em fevereiro, o mês mais decisivo na temporada para o Flamengo, com a linha de chegada pela taça do Brasileirão já no horizonte. E a pressão pelo octa aumentou, uma vez que o Internacional voltou a ficar sete pontos de vantagem no topo.
O confronto desta noite será também o último de uma série de cinco jogos consecutivos fora do Rio. Nos quatro anteriores, o Flamengo venceu Goiás, Palmeiras (este como mandante, mas em Brasília) e Grêmio e perdeu para o Athletico-PR.
'EU ACREDITO BASTANTE NO TÍTULO'
Confirmado no ataque e em evolução física, Gabigol externou o atual discurso no vestiário, ao lembrar da imponente e essencial vitória diante do Grêmio, na última quinta-feira:
- Eu tenho falado muito com meus companheiros que esse título está muito visível para mim. Eu acredito bastante. Desde o jogo contra o Goiás, a nossa atitude tem mudado. Quando a gente faz o nosso melhor e sai com a vitória, a gente sai com a cabeça mais tranquila.
SITUAÇÃO NA TABELA
> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
Neste momento, com o resultados deste domingo, o Flamengo está na terceira colocação, com 58 pontos, dois a menos que o Atlético-MG (em segundo, com 60) e sete atrás do Internacional, o líder isolado.

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