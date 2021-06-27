Melhor visitante em 2019 e 2020, Flamengo inicia campanha fora de casa em busca de quebrar novo tabu

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Após quatro partidas no Maracanã, o Flamengo enfim vai estrear como visitante nesta edição do Campeonato Brasileiro, neste domingo. E, se depender do retrospecto recente fora de casa, o Rubro-Negro tem motivos para acreditar na vitória sobre o Juventude e, consequentemente, na quebra de um jejum de 24 anos no Alfredo Jaconi.

A partida entre Flamengo e Juventude será às 11h (de Brasília) deste domingo, pela sétima rodada do Brasileirão. O LANCE! acompanha o duelo em Tempo Real.

+ Juventude x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde ver e palpitesConsiderado dor de cabeça em outras épocas, jogar fora de casa deixou de ser problema para o Flamengo nos últimos anos, mais precisamente desde 2018. Nas três últimas edições de Brasileirão, o Rubro-Negro disputou 57 partidas como visitante, com 28 vitórias, 15 empates e 14 derrotas - um aproveitamento de 58%.

Nas campanhas dos títulos de 2019 e 2020, inclusive, o Flamengo terminou a competição com a melhor campanha como visitante. Em 2018, a equipe rubro-negra ficou em segundo lugar neste quesito, apenas atrás do campeão Palmeiras. Como comparação, em 2017, o Fla teve apenas a 13ª melhor campanha fora de casa entre os 20 clube das Série A.

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TABU DE 24 ANOS EM JOGO

Além da busca pelos três pontos para encostar no G-4, o Flamengo terá a missão de encerrar um jejum de 24 anos sem vencer o Juventude no Alfredo Jaconi. O último triunfo rubro-negro em Caxias do Sul foi no Brasileiro de 1997, quando o clube bateu os donos da casa por 1 a 0, com gol contra de Rodrigo.

Desde então, as equipes se enfrentaram outras 10 vezes no Alfredo Jaconi, com cinco vitórias do Juventude e cinco empates. O último encontro foi um empate em 2 a 2, em setembro de 2007, pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro.