'Melhor que no ano passado', Scarpa festeja primeiro passo em busca 'do maior sonho' no Palmeiras

Com a classificação assegurada na final do Mundial de Clubes após a vitória por 2 a 0 s0obre o Al Ahly, do Egito, nesta terça-feira (8), o meia Gustavo Scarpa não escondeu a euforia pelo fato do Palmeiras já ter superado a pífia campanha do ano passado e se disse empenhado para 'realizar o seu maior sonho', o título do mundo.- Acho que é isso (o título) que todo mundo está sonhando né. Foi nossa primeira vitória no Mundial, já estamos melhor do que ano passado. Nosso maior sonho é conquistar esse titulo e espero que a gente consiga.
Sobre a partida desta tarde, Scarpa elogiou a postura do Verdão no jogo.
- É preciso muita paciência nesses torneios, porque qualquer erro pode custar muito caro. Acho que nossa equipe se portou muito bem, do começo ao fim do jogo, controlando a ansiedade, que todo mundo sente, mas muito feliz pela vitória.
Agora o foco, segundo o camisa 14, será a final, no próximo sábado (12). O adversário sairá do duelo entre Al Hilal, da Arábia Saudita, e Chelsea, da Inglaterra, que ocorre nesta quarta-feira (9).
É inevitável taxar o Chelsea como o grande favorito para o duelo. Mesmo com a impressionante goleada por 6 a 1 dos sauditas na fase anterior e os ingleses mostrando seu conhecido desprezo pela competição, como analisou Scarpa.
- Os times europeus possuem esse pensamento sobre o Mundial, mas eu acho que quando o jogador entra em campo, é para vencer, independente se eles não achem um titulo tão expressivo. Não só o Tiago Silva, mas outros jogadores com certeza vão dar a vida para ganhar, mas eles têm um jogo ainda e independente de quem seja vamos atrás desse nosso sonho.