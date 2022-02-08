  • 'Melhor que no ano passado', Scarpa festeja primeiro passo em busca 'do maior sonho' no Palmeiras
'Melhor que no ano passado', Scarpa festeja primeiro passo em busca 'do maior sonho' no Palmeiras

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 16:41

LanceNet

08 fev 2022 às 16:41
Com a classificação assegurada na final do Mundial de Clubes após a vitória por 2 a 0 s0obre o Al Ahly, do Egito, nesta terça-feira (8), o meia Gustavo Scarpa não escondeu a euforia pelo fato do Palmeiras já ter superado a pífia campanha do ano passado e se disse empenhado para 'realizar o seu maior sonho', o título do mundo.- Acho que é isso (o título) que todo mundo está sonhando né. Foi nossa primeira vitória no Mundial, já estamos melhor do que ano passado. Nosso maior sonho é conquistar esse titulo e espero que a gente consiga.
Sobre a partida desta tarde, Scarpa elogiou a postura do Verdão no jogo.
- É preciso muita paciência nesses torneios, porque qualquer erro pode custar muito caro. Acho que nossa equipe se portou muito bem, do começo ao fim do jogo, controlando a ansiedade, que todo mundo sente, mas muito feliz pela vitória.
Agora o foco, segundo o camisa 14, será a final, no próximo sábado (12). O adversário sairá do duelo entre Al Hilal, da Arábia Saudita, e Chelsea, da Inglaterra, que ocorre nesta quarta-feira (9).
É inevitável taxar o Chelsea como o grande favorito para o duelo. Mesmo com a impressionante goleada por 6 a 1 dos sauditas na fase anterior e os ingleses mostrando seu conhecido desprezo pela competição, como analisou Scarpa.
- Os times europeus possuem esse pensamento sobre o Mundial, mas eu acho que quando o jogador entra em campo, é para vencer, independente se eles não achem um titulo tão expressivo. Não só o Tiago Silva, mas outros jogadores com certeza vão dar a vida para ganhar, mas eles têm um jogo ainda e independente de quem seja vamos atrás desse nosso sonho.
Crédito: Elenco do Verdão comemora primeiro gol no jogo, marcado por Raphael Veiga (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

