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Melhor mandante do ano, Palmeiras busca primeira vitória no Allianz pelo Brasileirão-2022

Verdão atuou em seu estádio apenas uma vez no campeonato e teve sua única derrota em casa na temporada. Contra o Fluminense, aproveitamento é 100% na arena alviverde...

Publicado em 08 de Maio de 2022 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mai 2022 às 06:00
O Palmeiras tem números impressionantes em 2022, entre eles está o aproveitamento do time jogando em casa. O clube é o melhor nesse quesito entre os clubes de Série A contando todos os jogos do ano até aqui. No entanto, o Verdão ainda está em busca de sua primeira vitória no Allianz Parque no Brasileirão e terá como adversário o Fluminense, que nunca sequer pontuou dentro da arena alviverde.GALERIA> Relembre a invencibilidade fora de casa do Palmeiras na Liberta
TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2022 clicando aqui
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Desde o início desta temporada, o Palmeiras já fez 14 partidas como mandante e venceu 13, tendo sido derrotado apenas uma vez, justamente na estreia pelo Campeonato Brasileiro, quando foi batido pelo Ceará por 3 a 2. A partida foi a única que o Verdão mandou no Allianz Parque até o momento na competição, já que a vitória sobre o Corinthians foi em Barueri devido a um show no estádio alviverde.
Isso significa que, jogando em casa, o Palmeiras tem um aproveitamento de 92,86% dos pontos disputados, índice que lhe dá a liderança no ranking de mandantes entre os clubes de Série A no ano. Logo atrás estão São Paulo, com 82,05%, Bragantino e Coritiba, que estão invictos com 81,82%, e o Atlético-MG (80,56%).Se levarmos em conta os gols marcados, são 35 do Alviverde jogando em casa (30 no Allianz e 5 na Arena Barueri), média de 2,5 tentos por partida em ambos os estádios. No caso dos gols sofridos, são apenas sete no período (6 no Allianz e 1 na Arena Barueri), ou seja, o time palmeirense leva um gol a cada dois jogos, índice bastante baixo.
Para completar essa força como mandante, principalmente no Allianz Parque, o Verdão vai receber um adversário contra o qual nunca desperdiçou um ponto no estádio. Desde que começaram a jogar na arena, em 2015, foram oito confrontos entre as equipes, com o Palmeiras vencendo todos eles - 100% de aproveitamento. Foram 18 gols marcados pelo dono da casa e apenas três pelo time visitante.​Estes primeiros meses de 2022 são um alento para o Alviverde, que não teve uma boa temporada de 2021 jogando como mandante. Em comparação com os clubes de Série A, a equipe de Abel Ferreira foi a sexta pior no quesito, com 57,84% de aproveitamento (18 vitórias, 5 empates e 11 derrotas). O Atlético-MG, que liderou o ranking, teve 88,6% de aproveitamento (32 vitórias, 5 empates e 1 derrota).
Assim, o cenário está montado para o Palmeiras buscar mais três pontos no Brasileirão e seguir subindo posições para chegar ao topo da tabela, já que o campeonato é tratado como prioridade neste início por se tratar de uma competição que ainda não foi conquistada nesta era vitoriosa sob o comando da comissão técnica portuguesa.
Melhores mandantes entre os clubes de Série A em 2022
1) Palmeiras - 92,86% (14 vitórias e 1 derrota)2) São Paulo - 82,05% (10 vitórias, 2 empates e 1 derrota)3) Red Bull Bragantino - 81,82% (8 vitórias e 3 empates)4) Coritiba - 81,82% (8 vitórias e 3 empates)5) Atlético-MG - 80,56% (9 vitórias, 2 empates e 1 derrota)
Crédito: PalmeirasquerusaraforçadoAllianzParqueparasubirnaclassificaçãodoBrasileiro(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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