Melhor mandante da Série B, Botafogo dá últimos passos para conquistar acesso; veja probabilidade

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Na reta final da Série B, o acesso do Botafogo parece inevitável. Após decolar na segunda metade do primeiro turno, o time se consolidou como melhor mandante da competição e dá os passos finais para retornar à elite do futebol brasileiro. Com mais seis jogos à frente, o Alvinegro enfrenta clubes que lutam contra o rebaixamento, em sua maioria, para concretizar seu maior objetivo.Apesar de um início tortuoso, a campanha de 2021 foi mais marcada por comemorações que derrotas. Sob nova direção, com o técnico Enderson Moreira, o time ganhou confiança e emplacou quatro partidas de invencibilidade. Em casa, o Botafogo conquistou 13 vitórias, 1 empate e 2 derrotas em 16 jogos.

Na segunda colocação da Série B, as chances de acesso são de 98%, ficando apenas atrás do Coritiba, atual líder por dois pontos de diferença. Os dados são do Departamento de Matemática da UFMG. Desta forma, o Glorioso está praticamente garantido na Série A de 2022, e pode até terminar a temporada em primeiro lugar.

+ Quem entra no lugar de Chay? Botafogo tem diferentes opções para substituir o meiaCom apenas seis jogos para cumprir no Brasileiro, o clube se prepara para enfrentar adversários dentro e fora de casa, mas tendo em comum uma campanha inferior à do Alvinegro. Confiança e Brasil de Pelotas lutam contra o rebaixamento, enquanto a Ponte Preta segue próxima do Z4. Operário e Vasco, com 41 e 47 pontos respectivamente, figuram no meio da tabela e não devem ameaçar o principal objetivo botafoguense.

De todos os últimos duelos do Botafogo, talvez apenas o Guarani represente a possibilidade de complicações para o time. Ainda assim, o adversário está a sete pontos de diferença, ocupando a sexta colocação da Série B. Além da distância, o confronto irá encerrar a competição, quando o Alvinegro pode estar mais que garantido na primeira divisão.> Confira a classificação da Série B do Brasileiro