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Melhor em campo, Veiga fala sobre momento do Palmeiras: ‘Jogadores têm que se entregar’

Com seis gols em 25 jogos, o meia falou sobre a responsabilidade que os atletas precisam assumir para ajudar o clube a evoluir, independentemente de técnicos
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LanceNet

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Publicado em 

22 out 2020 às 00:24

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 00:24

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Autor do primeiro gol do Palmeiras contra o Tigre na goleada por 5 a 0 da noite desta quarta-feira (21), Raphael Veiga recebeu o prêmio ‘Man of the match’ da Conmebol. O jogo foi válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores 2020.
Após o apito final, o meia concedeu entrevista e falou sobre o momento conturbado que a equipe vive. Até o início do duelo, o Verdão vinha de uma sequência de quatro derrotas, todas no Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, o time ocupa o primeiro lugar na classificação geral da Libertadores:
Veiga também falou sobre a busca do Palmeiras por um novo técnico. O atleta considera que, independentemente de estilo de jogo, os jogadores têm que cumprir seu papel em campo:
– A gente é homem, temos compromisso quando vestimos essa camisa do Palmeiras. Independentemente do técnico, a gente tem que se entregar. Muda um pouco a filosofia, a estratégia, mas o ímpeto é de nós jogadores. A gente tem que, em treino ou em jogo, fazer nosso trabalho, independentemente do treinador – afirmou.Por fim, o meia falou sobre sua boa fase e comemorou a sequência que vem lhe sendo dada na equipe titular:
– Eu já falei em outras entrevistas, sequência é importante, dá confiança, estou muito feliz com meu momento. Quero continuar produzindo, porque eu sei que é produzindo em campo que vou ficar na equipe.
Com o gol de hoje, Raphael Veiga marcou seu sexto tento no ano (em 25 partidas) e confirmou sua temporada mais goleadora com a camisa do Verdão, superando 2019, quando balançou as redes cinco vezes em 31 jogos.

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