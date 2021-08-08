Melhor em campo, João Paulo esperava Santos "mais agressivo"

O Santos recebeu o Corinthians, neste domingo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, e saiu agradecendo ao goleiro João Paulo pelo 0 a 0. Após derrota por 2 a 0 contra a Juazeirense, o Peixe buscava dar a volta por cima e tentar embalar a segunda vitória seguida na competição.Apesar da expectativas, não foi concretizado. O goleiro João Paulo foi eleito o craque do jogo pela Rede Globo, e mostrou como a partida foi difícil para o Peixe. O Corinthians teve nove finalizações, sendo cinco no gol de João Paulo, que fez boas defesas e garantiu o empate."Poderíamos ter jogado um pouco mais, ser agressivos, mas é clássico, tudo pode acontecer. Os dois times poderiam ter saído vitoriosos. O que vale é a entrega de todos", disse à TV Globo.