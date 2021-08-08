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futebol

Melhor em campo, João Paulo esperava Santos "mais agressivo"

Goleiro fez ao menos quatro defesas importantes, e foi decisivo para evitar um resultado pior para o Peixe no clássico deste domingo, diante do Corinthians...

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 18:20

LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2021 às 18:20
Crédito: João Paulo vem salvando o Santos de resultados piores na temporada atual (Divulgação/Santos
O Santos recebeu o Corinthians, neste domingo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, e saiu agradecendo ao goleiro João Paulo pelo 0 a 0. Após derrota por 2 a 0 contra a Juazeirense, o Peixe buscava dar a volta por cima e tentar embalar a segunda vitória seguida na competição.Apesar da expectativas, não foi concretizado. O goleiro João Paulo foi eleito o craque do jogo pela Rede Globo, e mostrou como a partida foi difícil para o Peixe. O Corinthians teve nove finalizações, sendo cinco no gol de João Paulo, que fez boas defesas e garantiu o empate."Poderíamos ter jogado um pouco mais, ser agressivos, mas é clássico, tudo pode acontecer. Os dois times poderiam ter saído vitoriosos. O que vale é a entrega de todos", disse à TV Globo.
O goleiro vem sendo o destaque do Alvinegro Praiano nos últimos jogos. Contra o Independiente, na Argentina, o arqueiro teve uma atuação histórica e garantiu o Peixe na próxima fase da competição.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
João Paulo vive um drama pessoal. Recentemente, a mãe do santista iniciou um tratamento contra um câncer.

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